Amagan transportistas con paralizar el país por carta porte digital

Transportistas del país anunciaron la intención de paralizar al país si el Gobierno Federal insiste en la obligación de la llamada carta porte digitalizada.

En conferencia de prensa, la diputada Carolina Viggiano anunció la presentación de un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda para que reconsidere la obligación para Transportistas de expedir comprobantes fiscales digitales como un complemento de la carta porte dentro de la resolución de la miscelánea fiscal del año 2023.

¿Qué es la carta porte para transportistas?

La Carta Porte es un documento internacional de carácter jurídico mediante el cual una empresa transportista y los agentes de carga formalizan los términos para el traslado de mercancías. Este documento sirve para probar la existencia de un contrato de transporte, informar acerca de los términos en que se produjo el acuerdo y atribuir derechos sobre la carga.

La priista también exhortó a la Guardia Nacional para que atienda las principales problemáticas que enfrentan los transportistas de todo el país revisando e implementando una estrategia de seguridad en las carreteras de todo el territorio nacional, pues, afirmó, "ellos hoy están siendo objetos de una medida prácticamente que le podemos decir tributaria porque para el mes de agosto cerca de 500 mil transportistas serán víctimas de una política recaudatoria que se hizo desde el escritorio y que resulta no solo inoperante sino abusiva".

Si el gobierno no hace caso, los camioneros tomaremos las calles: Transportistas

El representante de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estévez Gamboa apuntó que si bien hoy la carta porte se lleva de manera física, donde se especifica el tonelaje de la mercancía, el cobro de flete y el impuesto a la federación, ahora se pretende obligar al hombre-camión a tener la carta porte digitalizada, e invertir en tecnologías que hoy no tienen.

"Si salimos sin esa carta aporte ahí viene lo peor, viene lo grave de este asunto, explicó Estévez, que pagaríamos multas de 13 mil hasta 90 mil pesos (…) Para que reflexionemos nosotros tenemos nuestros carros que con mucho sacrificio lo adquirimos. Si a nosotros nos cobran una multa de 90 mil pesos prácticamente ahí se acaba nuestro patrimonio que por muchos años hemos luchado para mantener".

Por ello recalcó que si el gobierno no les hace caso, los camioneros tomarán las calles y paralizarán la cadena de suministros.

"No nos vamos a dejar porque los que estarían muy bien beneficiados serían las grandes empresas porque ellos obviamente aprovecharían la desaparición del hombre camión que, reitero, somos como 500 mil y que además decirles que generamos arriba de 2 millones de empleos directos e indirectos (…) Sí hay la necesidad de que paralicemos el país lo vamos a hacer. Y decirle a cada uno de ustedes como comunicadores y comentarle a la opinión pública que ni este gobierno ni ningún gobierno en el mundo aguantaría un paro camionero tan siquiera de 24 horas", advirtió.

Diputada recalca inseguridad a la que se enfrentan transportistas

La diputada Carolina Viggiano también lamentó que la inseguridad amenaza a los hombres camión en las carreteras, pues en el año 2022 fueron víctimas de más de 20 mil incidentes de robo donde el 87% de los casos hubo violencia contra los choferes.

"No existe una política para que se investigue y detenga esta práctica hoy en día. Es importante que no perdamos de vista que el sector del autotransporte es el principal modo de transporte en México. Gracias a estos hombres y a muchos hombres que están en sus estados tenemos mercancías y alimentos que se producen en el norte o en el sur y que pueden llegar al extremo de nuestro país"., abundó.

Viggiano Austria además recriminó al gobierno federal que la gasolina no ha bajado de precio ni la inseguridad ha amenguado y en su quinto año ahora persiste el terrorismo fiscal contra los transportistas, aunado a que las carreteras son intransitables por su abandono del mantenimiento y por la presencia de la delincuencia que opera en las vías.