Sheinbaum garantiza tranquilidad en CDMX por traslado de Ovidio Guzmán

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo a la ciudadanía que todo se encuentra en calma, luego de la detención de Ovidio Guzmán y su traslado a la Ciudad de México (CDMX), pues aseguró que es asunto de las fuerzas federales.

Durante la conferencia de prensa, Sheinbaum dijo a los ciudadanos que no hay nada de qué preocuparse por el traslado de Ovidio Guzmán a la CDMX y que estará atenta de lo que las fuerzas federales pidan.

En conferencia de prensa les informo sobre el Operativo de Reyes Magos. Iniciamos. #EnVivo https://t.co/k1sTRfwwMG — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 5, 2023

"A los ciudadanos: que no hay ningun problema todo está en calma y los reyes pueden llegar con tranqulidad", indicó durante la conferencia.

La mandataria descartó reforzar la seguridad en aeropuertos de la CDMX por la detención y traslado de Ovidio Guzmán, presunto líder del Cártel del Sinaloa, aunque dijo que en caso contrario informará a los ciudadanos.

"Siempre vamos estar ahí pendientes y apoyando lo que se haga por parte del gobierno de México. En caso de haber un tema, se los diríamos, no hay nada de qué preocuparse en este momento. Es una asunto del gobierno de México, del gabinete de Seguridad, estamos atentos a lo que se requieren", indicó.

"No tenemos de qué alarmarnos", respondió tras ser cuestionado por el caso de Topilejo en julio de 2022, en donde se indicó que operaba una célula del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum se solidariza con habitantes de Culiacán, Sinaloa

La jefa de Gobierno se solidarizó con los habitantes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y pidió que no se estigmatice a los habitantes solo por habitar un lugar en donde opera la delincuencia organizada, pues aseguró que son gente trabajadora.

"Se estigmantiza luego a los lugares, a los habitantes de un estado, de una colonia y son gente trabajadora y otra cosa son los asuntos deliuctivos, no se tiene por qué estigmatizarse a personas trabajadoras, toda nuestra solidaridad, lo que requieran", indicó.

Detención de Ovidio Guzmán: qué pasó en Culiacán, Sinaloa

En la madrugada de este 5 de enero, habitantes reportaron bloqueos y quema de vehículos en Culiacán, que después se extendieron a otros puntos como Los Mochis, Sinaloa. Las autoridades locales pidieron a los habitantes mantener la calma y no salir de sus casas, incluso se suspendieron clases y operaciones de servicio de transporte de pasajeros y aeropuertos.

El Presidente confirmó que se realizaba desde la madrugaba un operativo en Culiacán, Sinaloa, pero no detalló nada más, aunque después se aclaró que el operativo de Fuerzas Armadas en colaboración con la policía estatal en la comunidad de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, del Cártel de Sinaloa.