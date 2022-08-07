Inicia tregua entre Israel y la Yihad Islámica Palestina

Israel y el grupo militante Yihad Islámica Palestina acordaron una tregua mediada por El Cairo, la cuál entró en vigor el domingo 7 de agosto por la noche. Esto aumenta las esperanzas de poner fin al estallido más grave en la frontera de Gaza en más de un año.

Desde el viernes, las fuerzas israelíes atacaron objetivos de la Yihad Islámica Palestina, provocando ataques con cohetes de mayor alcance contra sus ciudades.

La tregua entró en vigor a las 23:30 hora local (20:30 GMT), de acuerdo a la Yihad Islámica Palestina y el gobierno de Israel en comunicados separados.

Los últimos enfrentamientos se han hecho eco de los preludios de las guerras anteriores de Gaza. Aunque han estado relativamente contenidos ya que Hamas, el grupo islamista gobernante en la Franja de Gaza y una fuerza más poderosa que la Yihad Islámica Palestina respaldada por Irán, se ha mantenido al margen hasta ahora.

Funcionarios de Gaza dijeron que 43 palestinos, casi la mitad de ellos civiles y niños incluidos, habían muerto hasta el momento de la tregua. Los cohetes han amenazado gran parte del sur de Israel y han enviado a los residentes de ciudades como Tel Aviv y Ashkelon a refugios.

🇮🇱🇵🇸 Entra en vigor el alto al fuego y se rompe al instante. Ha durado menos de 10 minutos. Israel golpea Gaza, se excusan diciendo que estaban respondiendo a una salva anterior. Yihad Islámica Palestina también dispara cohetes en respuesta. pic.twitter.com/IQ9SkqwzCp — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 7, 2022

Operación Alba

Israel lanzó la operación Alba el viernes 5 de agosto. Israel inició esta serie de ataques que llamó preventivos ya que buscaban anticiparse a un supuesto ataque de la Yihad Islámica Palestina, el cual estaría destinado a vengar el arresto de un líder del grupo, Bassam al-Saadi, en la Cisjordania ocupada.

En respuesta, la Yihad Islámica Palestina disparó cientos de cohetes contra Israel. El grupo dijo que la tregua involucraría la liberación de al-Saadi. Los funcionarios israelíes no hicieron comentarios de inmediato.

El domingo, la Yihad Islámica Palestina amplió su alcance para disparar hacia Jerusalén en lo que describió como una represalia por el asesinato durante la noche de su comandante en el sur de Gaza por parte de Israel, el segundo oficial de alto rango que ha perdido en los combates.

Israel dijo que su sistema de defensa antiaéreoCúpula de Hierro, cuya tasa de éxito el ejército calculó en 97%, derribó los cohetes justo al oeste de la ciudad.

Palestinos aturdidos por otra oleada de derramamiento de sangre, después de los estallidos de guerra en 2008-09, 2012, 2014 y el año pasado, buscaban entre las ruinas de las casas para rescatar muebles o documentos.

"¿Quién quiere una guerra? Nadie. Pero tampoco nos gusta guardar silencio cuando mueren mujeres, niños y líderes", dijo un taxista de Gaza que se identificó solo como Abu Mohammad. "Ojo por ojo".