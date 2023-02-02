Tren de carga atropella a dos niños en Alemania; uno murió

Un tren de carga atropelló a dos niños en la ciudad de Recklinghausen, al oeste de Alemania; uno de los menores murió en el lugar y el otro resultó gravemente herido por lo que fue trasladado a un hospital cercano, informaron las autoridades.

De acuerdo con medios locales, los dos niños fueron arrastrados por varios metros a lo largo de las vías férreas, hasta que el tren logró frenar.

El personal de emergencia llegó a las vías del tren donde ocurrió el incidente alrededor de las 18:00 horas (tiempo local) y comenzaron a registrar la zona con linternas y drones.

El ministro de Alemania confirmó que un niño murió arrollado por un tren de carga y que uno más se encontraba en el hospital “luchando por su vida” y no se sabía si iba a lograr sobrevivir.

|Reuters

"Es horrible. Niños, trenes y a una edad tan temprana, es simplemente horrible lo que sucedió aquí y uno solo puede esperar que los padres tengan la fuerza para superar esta gran desgracia", dijo Herbert Reul, ministro del Interior en el estado de Renania del Norte.

¿Por qué dos niños fueron atropellados por un tren?

El funcionario alemán indicó que por el momento se desconoce cómo ocurrió el accidente, añadió que la policía se encontraba en camino para atender a las familias afectadas para informales lo que había pasado.

“Estoy muy afectado por esto, estuve en un evento. Esto es algo que te afecta y cuando sabes que no puedes hacer nada más que pensar en palabras sabias, es horrible. Niños y trenes y a una edad tan joven, es solo horrible lo que pasó aquí y uno solo puede esperar que los padres tengan la fuerza para superar esta gran desgracia o que haya muchas personas que ayuden a los padres y, naturalmente, nuestros pensamientos están con el niño que está en el hospital para que esto resulte Bueno", indicó el ministro de Alemania.

