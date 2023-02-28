Tren con miles de galones de propano se descarrila en Florida

Un tren de carga que transportaba vagones con miles de galones de propano, se descarriló en la localidad de Manatee en el esatado de la Florida, Estados Unidos.

Equipos de emergencia de materiales peligrosos ha sido desplegado para atender el siniestro. Conforme a información preliminar, no se han reportado víctimas mortales ni lesionados tras el descarrilamiento del tren en Florida.

Medios locales han señalado que a pesar de la gravedad del accidente, no se habría generado algún tipo de filtración del material transportado (propano).

Funcionarios del condado de South Manatee, han informado que cinco vagones y dos tanques cisterna de propano se vieron directamente involucradas en el descarrilamiento del tren.

Conforme al Cuerpo de Bomberos del Condado de South Manatee, uno de los vagones cisterna transportaba 30 mil galones de propano. Otro de los vagones cisterna que también movilizaba propano permaneció "en pie" pero que se salió de las vías del tren tras el siniestro. El resto de los vagones del tren traladaba yeso.

Robert Bounds, jefe del Cuerpo de Bomberos del Condado de South Manatee, ha señalado que "pudimos mirar el tanque y determinar los niveles del tanque desde el exterior, el que mostrará diferentes colores si realmente hay alguna fuga. No hay fugas. No hay daños físicos reales en el tanque aparte del vuelco, pero no hay daños significativos en este". La causa exacta de cómo se descarriló el tren, está actualmente bajo investigación, dicen las autoridades.

‼️Tren descarrila en el condado de Manatee, #Florida 🇺🇸 Al menos 5 vagones volcados en 7155 16th Street East, 2 con propano y otros con yeso. Equipo de materiales peligrosos está en la escena. No hay fugas por el momento y la causa está en investigación.https://t.co/SOcpL1HTyi pic.twitter.com/HPIebqLfcl — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@QuakeChaser35) February 28, 2023

Siete descarrilamientos de trenes en 1 mes en Estados Unidos

Cabe señalar que no se han emitido órdenes de evacuación y por el momento no se ha decretado el cierre de carreteras. Sin embargo, la situación podría cambiar cuando las labores se centren en descargar el producto que podría representar un potencial peligro para la comunidad.

Múltiples autoridades, incluyendo Hazmat Crews, están respondiendo a un descarrilamiento de tren en el condado de Manatee, Florida.

Uno de los taqnues cisterna transporta más de 30 milgalones de combustible de propano junto con varios otros vagones. Hasta el momento no se han detectado fugas ni heridos, dicen las autoridades.