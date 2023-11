Morena pagará deudas con dinero de anteriores periodos; autorizó TEPJF

El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el partido guinda podrá pagar sus deudas con dinero que le sobre de periodos anteriores.

Con esta decisión Morena liquidará sus deudas de 2021 con dinero de 2020 y en breve el Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá un acuerdo para que se pueda usar este dinero.

Ahora, los partidos políticos podrán saldar deudas, explicó Yovanka Cobos, coordinadora Jurídica de Morena.

“En Morena hemos logrado lo que NUNCA en materia de fiscalización. No quitaremos el dedo del renglón. Necesitamos más autoridades con visión amplia, progresista e innovadora”, explicó Yovanka Cobos.

La decisión del Tribunal Electoral ya fue recibida formalmente por Morena.

Partidos políticos podrían pagar remanentes anteriores para pagar sus deudas

El TEPJF habló sobre el resto de los partidos políticos y estableció que, a pesar de que no hay una norma, sí pueden utilizar los remanentes de ejercicios anteriores para liquidar las deudas.

“Si bien no hay norma que de manera expresa prevea la compensación entre remanentes de ejercicios anteriores con déficits del ejercicio posterior, tampoco hay alguna que lo impida, fundada en la aplicación por analogía de la norma”, explicó la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.

pic.twitter.com/AZhSxKvgUL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2023

Magistrada se opone al considerar que partidos tienen la obligación de reponer remanentes

No todos estuvieron de acuerdo, la magistrada Janine Otálora, no estuvo a favor de lo planteado al considerara que los partidos tienen la obligación de reponer los remanentes de los ejercicios fiscales.

“Los partidos políticos tienen la obligación de reintegrar el financiamiento público ordinario no erogado y el no comprobado al estar sujetos al principio de anualidad presupuestal. Y estos lineamientos contienen la fórmula para calcular el remanente del ejercicio que está sujeto a revisión. En esa fórmula ya se prevé de qué manera debe impactar un déficit o saldo a favor. Se señala que en el cálculo del remanente se disminuirá el déficit de un ejercicio previo, pero no a la inversa, como lo pretende aquí el partido político Morena”, concluyó.