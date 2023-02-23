Tribunal Electoral extralimita atribuciones: Ignacio Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acuso que la resolución del Tribunal Electoral para modificar una vez más la convocatoria para la elección de 4 nuevos consejeros en el INE busca atribuirse facultades que no le corresponde a ese órgano electoral.

En su cuenta de Twitter, señalo que una vez que la Cámara reciba la notificación la Junta de Coordinación Política definirá su postura.

“El propósito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es extralimitarse en sus atribuciones, eso es el fondo de su sentencia que modifica, otra vez, la convocatoria para elegir consejeros del INE”, posteó Ignacio Mier en la red social.

El también líder de la bancada de Morena en San Lázaro dijo que su movimiento lucha por lograr la igualdad sustantiva.

Lograr la igualdad es lucha sustantiva de nuestro movimiento. El propósito del TEPJF es extralimitarse en sus atribuciones, eso es el fondo de su sentencia que modifica, otra vez, la convocatoria para elegir consejeros del INE. Notificada la Cámara, la JUCOPO definirá su posición — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 22, 2023

Segunda vez que Tribunal Electoral ordena a diputados modificar convocatoria.

La resolución para modificar la convocatoria se produce a unas horas de que se cierre el registro de aspirantes a consejeros electorales y presidente del INE que entraran en funciones en abril próximo por un periodo de 9 años.

Esta es la segunda ocasión que el Tribunal Electoral ordena a la Cámara de Diputados modificar la convocatoria del proceso.

De acuerdo a los lineamientos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados el Comité Técnico de Evaluación deberá entregar a más tardar el 26 de marzo cuatro quintetas que estarían integradas de la siguiente manera:

Lista 1: personas aspirantes de género hombre (para consejero)

Lista 2: personas aspirantes de género mujer (para consejera)

Lista 3: personas aspirantes de género hombre (para consejero)

Lista 4: personas aspirantes de ambos géneros, en razón de 2 de un género y 3 de otro (para presidente o presidenta del INE).