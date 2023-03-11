Tripulación de la misión Crew-5 emprenden el regreso a la Tierra

Los cuatro miembros de la tripulación de la misión SpaceX Crew-5 emprendieron el camino de regreso a la Tierra, luego de permanecer cinco meses en la Estación Espacial Internacional (ISS).

Durante la mañana de este 11 de marzo, despegó la nave espacial Dragon para un vuelo de nueve horas de regreso al planeta, poniendo fin así a la misión científica que los mantuvo varios meses en órbita.

El equipo Crew-5 estaba integrado por Josh Cassada y Nicole Mann de la NASA, la cosmonauta rusa Anna Kikina y el japonés Koichi Wakata.

La comandante de vuelo Mann, de 45 años, se convirtió en la primera mujer nativa americana en el espacio, mientras que Kikina, de 38 años, es la primera cosmonauta rusa en volar en una nave espacial estadounidense en 20 años.

|Reuters

La misión SpaceX se lanzó el 5 de octubre y llevó a tres de los miembros de la tripulación en su primer vuelo espacial.

Se espera que los cuatro astronautas entren en la atmósfera alrededor de las 8:00 de la noche, frente a la costa de Florida, en una zona de aterrizaje en el Océano Atlántico o el Golfo de México.

En lugar de ellos, otros cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional en la nave rusa Soyuz, estos cosmonautas regresan a la Tierra a finales de este año.

Llega nueva tripulación Crew-6 a la Estación Espacial Internacional

Para reemplazar a la misión Crew-5, llegó una nueva tripulación, nombrada Crew-6, a la Estación Espacial Internacional, la cual regresará hasta finales de este año. La nueva tripulación está conformada por cuatro hombres, entre ellos Andrey Fedyaev, de 42 años, quien al igual que Alneyadi es un novato en vuelos espaciales.

La misión científica de seis meses de la tripulación abarcará alrededor de 200 experimentos y demostraciones de tecnología, que van desde la investigación sobre el crecimiento de células humanas en el espacio hasta el control de materiales combustibles en microgravedad.