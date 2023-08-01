Donald Trump es acusado en investigación federal sobre interferencia en las elecciones de 2020

Este martes 1 de agosto de 2023, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, fue acusado en la investigación federal acerca de interferencia en las elecciones del año 2020.

El Republicano, previamente dijo que había escuchado que el fiscal especial Jack Smith anunciaría una acusación en su contra a partir de las 5 p.m. (hora de Washington DC), según una publicación en la aplicación Truth Social, del magnate republicano.

Cabe señalar que el republicano Donald Trump ya enfrenta cargos criminales en otro par de casos mientras hace campaña para recuperar la presidencia el próximo año. Actualmente, es el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024, según las encuestas de opinión pública y todo esto a pesar de sus problemas legales.

Donald Trump is being indicted today 🤙🏻 pic.twitter.com/CBmbmES6LZ — 🌽Jake🌽 Bluesky in Bio (@ActualCorn) August 1, 2023

“Escuché que Deranged Jack Smith, para interferir con las elecciones presidenciales de 2024, publicará otra acusación falsa de su presidente favorito, yo, a las 5:00 p. m. ¿Por qué no hicieron esto hace 2 años y medio? ¿Por qué esperaron tanto? Porque querían ponerlo justo en el medio de mi campaña. ¡Conducta fiscal indebida!”, publicó Trump en su propio sitio de redes sociales.

Smith ha estado investigando las acusaciones acerca de que Trump y sus aliados intentaron anular la victoria de su entonces rival demócrata Joe Biden, cuanto compitieron en las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2020.

Smith, quien fue designado como abogado especial en noviembre pasado por el fiscal federal Merrick Garland, acusó previamente a Donald Trump de retener ilegalmente documentos gubernamentales clasificados después de dejar el cargo en enero del año 2021, además de obstruir la justicia.