¿Trump irá a la cárcel tras ser declarado culpable de agresión sexual? Esto sabemos

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que buscará un nuevo mandato en el 2024, pero sus problemas legales podrían frustrar sus planes, esto tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a la escritora Jean Carroll, pero ¿terminará en prisión?

El juicio contra Trump, uno de los tantos que enfrenta, comenzó en noviembre del 2022 cuando la también columnista presentó una denuncia bajo la “Ley de Sobrevivientes Adultos del Estado de Nueva York”, un proyecto que permite investigar agresiones sexuales que prescribieron hace mucho tiempo.

De acuerdo con Jean Carroll, Trump la agredió sexualmente en 1996 en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York. Estos hechos fueron rechazados por el político republicano, quién inclusive mencionó que nunca conoció a Jean Carroll, pero sus argumentos no fueron suficientes para convencer al Gran Jurado.

¿Quién es Jean Carroll, la periodista que denunció a Trump?

Elizabeth Jean Carroll es una destacada periodista estadounidense que se ha desempeñado en medios impresos y televisión desde 1993. Su columna fue una de las más leídas durante mucho tiempo, pero su nombre hizo más eco tras la publicación de su libro ¿Para qué necesitamos a los hombres?, en el que denunció a Trump por agresión sexual.

#ÚLTIMAHORA | Donald #Trump es declarado culpable de abusar sexualmente de la columnista E. Jean Carroll en el vestidor de una tienda departamental de #NuevaYork en 1996. pic.twitter.com/uYRmhvEQMT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 9, 2023

El exmandatario negó esta acusación y afirmó que “Jean Carroll no era su tipo”, además, mencionó que nunca la conoció, situación que llevó a Carroll a denunciarlo por difamación y agresión.

Durante mucho tiempo, Jean Carroll también colaboró en la revista Elle y aseguró que fue despedida de la publicación "porque Trump ridiculizó mi reputación, se rió de mi apariencia y me arrastró por el barro". Sin embargo, la editorial afirmó que su salida obedeció a un tema comercial.

¿Trump puede ir a la cárcel tras ser declarado culpable de agresión sexual?

A pesar de ser declarado culpable de agresión sexual, Trump no será enviado a prisión porque el caso se investigó como un asunto civil y no penal.

Es decir, lo que buscaba la escritora era desmentir a Trump, quien la difamó en todo momento al decir que no la conoció ni la agredió en una tienda en 1996. El republicano inclusive no estaba obligado a asistir al juicio, pero al ser encontrado culpable deberá pagar 5 millones de dólares como parte de una indemnización por los daños que le causó a Jean Carroll.

Trump ya se pronunció sobre el veredicto del Gran Jurado en su red social Truth Social y calificó la sentencia como una "desgracia total". Además, expresó que se trata de una "cacería de brujas" y nuevamente mencionó que nunca conoció a Jean Carroll ni la agredió sexualmente.