Trump visita East Palestine, donde descarriló un tren con químicos

Donald Trump visitó East Palestine, la una ciudad de Ohio que fue el centro de un desastre ferroviario con químicos peligrosos, donde buscó obtener simpatizantes, mientras los residentes luchan por una respuesta más sólida de las agencias federales.

"Esto es realmente Estados Unidos aquí, estamos parados en Estados Unidos, desafortunadamente, como saben, en muchos casos su bondad y perseverancia se encuentran con indiferencia y traición en algunos casos", dijo Trump.

Trump se reunió con el alcalde de East Palestine así como el senador republicano J.D. Vance. También, realizó un breve recorrido por little Beaver Creek, la zona cercana al sitio donde un tren que transportaba químicos tóxicos, como cloruro de vinilo, descarriló a principios de febrero.

Durante un evento en una estación de bomberos en Ohio, Trump alabó el desempeño del senador y el alcalde de la localidad, a la comunidad y a los trabajadores que respondieron a la emergencia.

Trump también criticó la respuesta de la administración Biden al descarrilamiento e infiriendo que estaba gastando demasiado en la defensa de Ucrania comparado con otros países.

"[...] Estamos en $117 mil millones y, como probablemente saben, Europa, cuando lo sumas todo ha tenido alrededor de $ 10 mil millones. Esa es una gran diferencia, ¿no creen?", señaló Trump al senador Vance.

Trump también anunció que estaba donando miles de botellas de agua y agradeció a una empresa que donó "miles de galones" de artículos de limpieza.

🔴 Trump visitó un McDonalds de East Palestine - Ohio, allí había varios policías y bomberos a los que Trump les pagó la cuenta con dinero de su bolsillo. Además se llevó más 1000 BigMacs para repartir entre afectados por el desastre químico pic.twitter.com/ETczz1sTYW — El Trumpista ✪ (@ElTrumpista) February 22, 2023

Desastre químico en East Palestine, Ohio

Anteriormente, la empresa ferroviaria Norfolk Southern dijo que "asumirá la responsabilidad" de la limpieza después del descarrilamiento de un tren el 3 de febrero y la posterior detonación controlada de materiales peligrosos que liberaron una columna negra de productos químicos peligrosos en East Palestine, Ohio, cerca de la frontera con Pensilvania.

"Asumimos la responsabilidad... Estamos completamente dedicados a hacer las cosas bien", dijo Mark George, director financiero de Norfolk Southern, en una conferencia de inversores organizada por Barclays.

Un día antes, el director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. ordenó a Norfolk Southern que "pague por limpiar el desorden" creado por los químicos tóxicos que se derramaron en el aire, el agua y el suelo después del accidente.

"Estamos aquí a largo plazo", dijo George sobre el esfuerzo de limpieza.

Norfolk Southern planea cuantificar los costos relacionados a más tardar en sus ganancias del primer trimestre. Tiene un seguro para ayudar a compensar esos costos, incluida una póliza de responsabilidad civil que cubrirá hasta $1,100 millones en ciertas situaciones, dijo George.

El secretario de Transporte de EE. UU., Pete Buttigieg, viajará al sitio el jueves para reunirse con miembros de la comunidad y asistir a una sesión informativa sobre la investigación del accidente. A él se unirán representantes de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) y la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos (PHMSA).

Buttigieg está reuniendo apoyo bipartidista en el Congreso de EE. UU. para sanciones más severas del Departamento de Transporte (USDOT) por violaciones de las normas de seguridad ferroviaria, para adelantar una fecha límite para vehículos más seguros para transportar materiales peligrosos y para acelerar el trabajo en una regla final de FRA que requiere al menos dos tripulantes. miembros en los trenes.