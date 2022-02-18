Juez ordena que Trump y sus hijos declaren en investigación de fraude

Un Juez de Nueva York ordenó que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump y dos de sus hijos declaren en la investigación civil que se realiza sobre un posible fraude de su empresa Trump Organization.

El juez Arthur Engoron de la corte del estado de Nueva York en Manhattan falló a favor de la fiscal general Letitia James y ordenó que testifiquen el ex mandatario estadounidense, su hijo Donald Trump Jr y su hija Ivanka Trump.

"Hoy prevaleció la justicia", dijo James en un comunicado. "A nadie se le permitirá interponerse en el camino de la búsqueda de la justicia, sin importar cuán poderosos sean. Nadie está por encima de la ley".

Desde el mes pasado, la fiscal solicitó las declaraciones del ex presidente y sus hijos indicando que descubrió evidencia significativa de un posible fraude, sin embargo, los abogados de los Trump acusaron a James de poner fin a los derechos constitucionales de sus clientes al buscar testimonio que luego podría usar contra ellos en una investigación criminal paralela.

|Reuters

Pero ahora, Donald Trump y sus dos hijos mayores deberán declarar bajo juramento en las investigación que realizan autoridades de Nueva York sobre los negocios de su empresa.

El juez Engoron también rechazó la solicitud de Trump y sus hijos de suspender el caso de James mientras el caso penal, encabezado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está pendiente.

¿Por qué deben declarar Donald Trump y sus hijos?

El ex presidente Donald Trump y sus hijos enfrentan una investigación criminal iniciada por el fiscal Bragg, quien los acusa de fraude fiscal a través de la empresa Trump Organization y su director Allen Weisseberg.

Letitia James se unió a la investigación para determinar si la Organización Trump infló fraudulentamente los valores de sus propiedades inmobiliarias para obtener préstamos bancarios.

La investigación de James abarca cuatro proyectos inmobiliarios de la Organización Trump y el intento de comprar el equipo de rugby Buffalo Bills.

