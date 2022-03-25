Trump demanda a Hillary Clinton por acusarlo de coludirse con Rusia

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a Hilary Clinton y otros demócratas a quienes acusó de intentar “amañar” los comicios del 2016 al vincular su campaña presidencial con Rusia.

La demanda contra Hilary Clinton incluye una lista de agravios contra el ex presidente estadounidense que, dijo, fue una conspiración maliciosa que se tejió durante cuatro años y aseveró que las elecciones de 2020 también fueron amañadas.

"Actuando de forma concertada, los demandados conspiraron maliciosamente para tejer una narrativa falsa de que su oponente republicano, Donald Trump, estaba coludido con un soberano extranjero hostil", alegó el ex presidente en la demanda presentada ante un tribunal federal de Florida.

|Reuters

La demanda alega "chantaje" y una "conspiración para cometer falsedad perjudicial", entre otros reclamos.

Trump dijo que la demanda busca daños compensatorios y punitivos, ya que se vio "obligado a incurrir en gastos por una cantidad que se determinará en el juicio, pero que se sabe que supera los veinticuatro millones de dólares y que se siguen acumulando, en forma de costos de defensa, honorarios legales y gastos relacionados".

Por el momento, la ex candidata presidencial no ha dado declaraciones sobre la demanda encabezada por Donald Trump.

Trump demanda a Hillary Clinton y otros demócratas

Los acusados en la demanda de Trump incluyen a Christopher Steele, un antiguo oficial de inteligencia británico quien envió al FBI un escrito donde acusaba al ex mandatario de tener nexos con Rusia para derrotar a Hillary Clinton.

Un informe emitido por un comité del Senado estadounidense dirigido por los republicanos en 2020 concluyó que Rusia usó al operador político republicano Paul Manafort y el sitio web WikiLeaks para tratar de ayudar a Trump a ganar las elecciones de 2016.

Por su parte, el abogado Robert Mueller, quien encabezó una investigación sobre las acusaciones contra el también empresario dijo en su informe que "el gobierno ruso percibió que se beneficiaría de una presidencia de Trump y trabajó para asegurar ese resultado, y que la campaña esperaba beneficiarse electoralmente de la información robada y publicada por las gestiones rusas".