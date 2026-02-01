Trump ordena a Seguridad Nacional retirarse de protestas en ciudades demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó una advertencia directa ante protestas registradas en distintas ciudades del país, al asegurar que su gobierno responderá con fuerza si se ataca infraestructura federal o a agentes federales.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump advirtió que no tolerará agresiones contra edificios federales ni contra elementos de seguridad, y sostuvo que quienes incurran en ese tipo de actos enfrentarán consecuencias iguales o mayores.

El pronunciamiento ocurrió luego de incidentes registrados frente a instalaciones federales, entre ellos un ataque ocurrido en Eugene, Oregon, donde, según el mandatario, un edificio del gobierno fue vandalizado sin intervención efectiva de la policía local.

Trump condiciona la participación de fuerzas federales

Tras la advertencia, Donald Trump precisó que instruyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , para que las agencias federales no participen en protestas o disturbios en ciudades gobernadas por demócratas, salvo que las autoridades locales soliciten formalmente apoyo federal.

El presidente señaló que la responsabilidad principal de proteger bienes estatales y municipales corresponde a gobiernos locales y estatales, y que la intervención federal será únicamente de respaldo, cuando se pida ayuda o esté en riesgo propiedad federal.

Protección federal y advertencia a manifestantes

Trump indicó que ICE y la Patrulla Fronteriza han recibido instrucciones de actuar con firmeza en la defensa de edificios, cortes y otras instalaciones federales, y advirtió que no permitirá agresiones contra agentes ni daños a vehículos oficiales.

En su mensaje, el mandatario reiteró que, de ser necesario, incluso las fuerzas armadas podrían intervenir para resguardar instalaciones bajo jurisdicción federal, aunque insistió en que la primera obligación recae en autoridades locales.

Mensaje a alcaldes y gobernadores

Trump también envió un mensaje directo a alcaldes y gobernadores, a quienes recordó que deben proteger tanto bienes locales como federales dentro de sus jurisdicciones.

El mandatario sostuvo que el gobierno federal actuará “muy fácilmente y de forma metódica” cuando se le solicite apoyo, y remarcó que su administración fue electa bajo una agenda de control fronterizo, seguridad nacional y ley y orden.

US border czar Tom Homan said that federal agents would focus on targeted operations in Minneapolis, shifting away from the broad street sweeps that have drawn widespread outrage https://t.co/3byt5NCSHG pic.twitter.com/w4ejkwgzzu — Reuters (@Reuters) January 30, 2026

Trump eleva el tono frente a ciudades gobernadas por demócratas

Las protestas relacionadas con operativos federales (mayormente por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE ) y con políticas migratorias han provocado fricciones entre el gobierno federal y autoridades estatales y municipales, especialmente en ciudades gobernadas por demócratas.

En ese escenario, la advertencia de Donald Trump fija los límites de la intervención federal y subraya que la responsabilidad inicial del control del orden público recae en gobiernos locales.