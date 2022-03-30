Casa Blanca: Trump no debería pedir favor a Putin en medio de guerra

La Casa Blanca criticó el miércoles la petición de Donald Trump de que el presidente ruso Vladimir Putin divulgue información potencialmente perjudicial sobre el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, Hunter.

Calificó la medida de "particularmente inoportuna" cuando hay una guerra de por medio que causa estragos en Ucrania.

Los periodistas preguntaron a la portavoz de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, sobre los comentarios de Trump en el programa de televisión "Just the News", en el cual se plantearon preguntas sin fundamento sobre los antiguos negocios de Hunter Biden en Rusia. Trump dijo: "Creo que Putin debe saber la respuesta. Creo que debería darla a conocer".

El comentario lo hizo cuando los países occidentales están tratando de persuadir a Putin de que ponga fin a cinco semanas de guerra en Ucrania, la mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia califica sus acciones allí como una "operación militar especial".

"¿Qué clase de estadounidense, y mucho menos un expresidente, piensa que este es el momento adecuado para entrar en un plan con Vladimir Putin y presumir de sus conexiones con Vladimir Putin? Sólo hay uno y es Donald Trump", dijo Bedingfield.

Trump pide a Putin, en medio de una guerra, que entregue información sobre la familia Biden https://t.co/qpLwhS7kFd — CNN en Español (@CNNEE) March 30, 2022

Trump: impugnado y relacionado con Putin

Trump hizo las declaraciones durante la semana en que un juez federal dictaminó que "muy probablemente" cometió un delito al intentar anular su derrota electoral el 6 de enero de 2021, y mientras sus negocios siguen siendo investigados.

A esto se suma el descubrimiento del Comité especial del 6 de enero, que al investigar los registros telefónicos de Trump del 6 de enero de 2021 notó que durante casi 8 horas el magnate estuvo sin habalr, por lo menos a trvaés de un canal oficial. Esto sucedía mientras ocurría el asalto al Capitolio.

Durante el despliegue militar que precedió a la invasión de Ucrania, Trump elogió a Putin como un "genio" Una vez iniciada la guerra, lo condenó como "atroz".

La larga búsqueda de Trump de información sobre Hunter Biden que pueda ser políticamente perjudicial para Joe Biden condujo a la primera de sus dos impugnaciones.