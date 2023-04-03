El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dejó su residencia en Mar-a-Lago, Florida, para viajar a Nueva York con el propósito de declarar ante un gran jurado en la corte este martes, ya que es investigado por presuntamente sobornar a la actriz de contenido para adultos Stormy Daniels.

A continuación la cobertura en vivo de la comparecencia de Donald Trump ante la corte de Nueva York, la cual será este martes 4 de abril tras su llegada a la Trump Tower.

Juez no permitirá que cámaras graben participación de Trump en la corte

El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, negó la solicitud de los medios de comunicación para transmitir la lectura de cargos de Donald Trump, a pesar de ser "de interés público sin precedentes".

Solamente habrá un breve y limitado acceso a fotógrafos antes de que inicie la sesión.

De igual forma, en la justificación del juez Merchan estableció lo siguiente:

"No se puede discutir que esta acusación involucra un asunto de importancia monumental. Nunca en la historia de Estados Unidos un presidente o expresidente ha sido acusado de cargos penales. La lectura de cargos del señor Trump ha generado un interés público y una atención de los medios sin precedentes".

A pesar de esta afirmación, la petición de los medios fue denegada, pues aseguró que podría haber conflictos de interés al emitirse en televisión, por lo que solo serán algunos fotógrafos los que accedan a la sala previo al inicio de la lectura y su vinculación con los delitos de los que será acusado.

Medios no transmitirán acusación a Donald Trump desde la corte de Nueva York|BING GUAN/REUTERS

Donald Trump se reunió con sus abogados: "Está listo para entrar"

Tras una reunión con su grupo de abogados, Alina Habba compareció con Fox News y aseguró que Donald Trump está de buen humor, "listo para entrar y hacer lo que tenga que hacer mañana".

La abogada aseguró que espera que el juicio no se lleve a cabo en Manhattan, Nueva York: "puedo decirte que no es lo mismo que representar a cualquier otra persona".

Donald Trump se presentará el martes 4 de abril ante la corte de Nueva York

Tras su llegada a Nueva York durante la mañana de este lunes 3 de abril, el expresidente de Estados Unidos se dirigió a la Trump Tower, donde pasará la noche custodiado por elementos del Servicio Secreto, para que el martes se lleve a cabo la comparecencia ante la corte por el caso de Stormy Daniels.

El Servicio Secreto acompañará a Donald Trump a la primera hora de la tarde a la oficina del Fiscal del Distrito, donde será fichado junto con sus huellas dactilares. De acuerdo con CNN, el exmandatario no será esposado y está en debate si se tomará la foto oficial por riesgo de filtraciones.

Posteriormente, Trump se dirigirá a la Sala del Tribunal, donde se leerán los cargos en su contra por primera vez y su vinculación. Se espera que pueda salir bajo fianza y regresará a Florida.

El expresidente de EU llega a la Torre Trump

Donald Trump llegó a la Torre Trump, en Nueva York, antes de su comparecencia ante la Corte Suprema. Escoltado por varias camionetas en color negro, el magnate pasará la noche en su residencia en el edificio que lleva su apellido.

Los alrededores del edificio están flanqueados por barreras metálicas y patrullas de la policía local. El mandatario entró a la torre y en una imagen captada por Reuters es posible apreciar que extiende su mano. Por la mañana de este martes, viajará al tribunal ubicado en el centro de Manhattan.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró a la Torre Trump, donde pasará la noche de este lunes antes de presentarse en la corte de Nueva York el día de mañana. |REUTERS/Amanda Perobelli

El exmandatario está bajo la custodia del Servicio Secreto estadounidense, que trabaja de forma coordinada con la Fiscalía, la policía de Nueva York y los agentes judiciales, quienes sellaron el acceso al piso 15 de la Corte de Manhattan desde el pasado viernes.

Donald Trump no entrará mañana a la corte con esposas en las manos, aunque aún es desconocido si se le tomará una foto, como parte de su proceso en el sistema judicial.

Los medios de comunicación de la Unión Americana han pedido que los cargos de los cuales se acusa, y que le leerá el juez Juan Merchan, sean públicos, para abonar a la transparencia del proceso ante la opinión pública.

Juez decidirá hoy si presentación de Trump es emitida por medios de comunicación

Juan Merchan, juez de la Suprema Corte de Nueva York tomará una decisión esta noche sobre si el proceso legal de Donald Trump, al cual acudirá este martes, pueda ser transmitido por los medios de comunicación.

La defensa del magnate ha señalado que en caso de que los medios masivos acudan a la sesión, ello implica “preocupaciones extraordinarias de seguridad”, inclusive relacionadas con el Servicio Secreto, que lo acompaña al ser un expresidente.

Después de la presentación ante la corte en Manhattan, Trump volverá a su residencia en Mar-a-lago, en Florida, donde también hablará ante sus simpatizantes.

Trump pide donativos a simpatizantes

Tras su aterrizaje en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, el expresidente Donald Trump envió un mensaje en su perfil de la red social Truth, creada por sus simpatizantes, para solicitar donativos. El magnate expresó que no es necesario que sus seguidores le envíen dinero, pero pide que lo hagan las personas beneficiadas por sus políticas.

“Si tienes dificultades económicas, como muchos de ustedes las tienen, no envíen nada. Si están bien, que puede ser posible debido a las grandes políticas de la Administración Trump, envíen su donativo. Tenemos que recuperar nuestro país y hacer grande de nuevo a Estados Unidos”, escribió el empresario, acompañado de un video donde es posible apreciar a algunas personas que ondean banderas con la frase “Trump 2024”, mientras el exmandatario norteamericano iba en camino al aeropuerto de Palm Beach más temprano este lunes 3 de marzo de 2023.

Colocan barricadas en Nueva York y avión de Trump aterriza en NY

Oficiales del Departamento de Policía de Nueva York colocaron barricadas metálicas a las afueras de la corte en el centro de Manhattan. Autobuses policiales están estacionados en la Quinta Avenida, a las afueras de la Torre Trump.

A las 13:27 horas, tiempo del Centro de México, la aeronave de Donald Trump, con fuselaje en color azul, letras amarillas que muestran su apellido y una bandera norteamericana en la cola, aterrizó en el aeropuerto de La Guardia, ubicado al este de la isla de Nueva York, en el barrio de Queens. Dicha terminal generalmente recibe vuelos provenientes del interior de la Unión Americana.

El presidente Donald Trump se presentará este martes 4 de abril en Manhattan; policía de Nueva York colocó barricadas en la Corte y la Torre Trump. |REUTERS/Eduardo Munoz

Alcalde de Nueva York pide controlarse a simpatizantes de Trump

En un mensaje a medios, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió a los seguidores de Donald Trump controlar sus manifestaciones, las cuales son esperadas de tomar lugar en la Corte Criminal de Manhattan, a donde acudirá el exmandatario.

"Aunque debe haber algunos agitadores pensando en llegar a nuestra ciudad mañana (martes) nuestro mensaje es claro y simple: contrólense. La ciudad de Nueva York es nuestra casa, no es un parque de juegos para su ira mal controlada", afirmó el mandatario local.

Adams destacó que no permitirán violencia o vandalismo en las protestas y reiteró que en caso de que existan estos actos, los participantes "serán arrestados y rendirán cuentas sin importar quién sean".

Join us at City Hall for an important public safety update. https://t.co/3dNxm2ClWm — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 3, 2023

Trump recibe apoyo de simpatizantes

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aborda un avión que lo llevará de Florida a Nueva York para enfrentar cargos por presuntamente sobornar a la actriz Stormy Daniels. |REUTERS/Marco Bello

El pasado 30 de marzo, el gran jurado de Manhattan votó a favor de presentar cargos criminales contra el exmandatario por pagarle a la actriz porno a cambio de su silencio durante su campaña presidencial en 2016. Tras la decisión, el fiscal Alvin Bragg pidió que se entregara.

Este mediodía, Trump arribó al aeropuerto de Miami para abordar su avión que lo trasladará a Nueva York, con el fin de acudir a la oficina del fiscal mañana martes, donde le tomarán las huellas antes de aparecer con el jurado y buscará un arreglo, donde se declarará inocente de los cargos que le acusan.

Diversas personas que apoyan al magnate norteamericano se colocaron en las orillas de la autopista al paso del expresidente, mientras ondeaban banderas con su nombre.

LIVE: Trump journey from Florida ahead of New York court surrender https://t.co/oOZmvghgut — Reuters (@Reuters) April 3, 2023

¿De qué acusan al expresidente Donald Trump?

El expresidente Donald Trump es señalado de presuntamente haber pagado un soborno a la actriz de contenido para adultos Stormy Daniels. El diario The Wall Street Journal reveló en 2018 que un ex abogado del magnate, Michael Cohen, reconoció que emitió un pago para la actriz, pero que Trump jamás le devolvió ese dinero.

El pago habría sido de 130 mil dólares con la intención de que Daniels no revelara que tuvo una relación con Trump una década atrás. Sin embargo, el empresario la ha rechazado en todo momento. La organización del magnate habría hecho una serie de pagos de hasta 420 mil dólares, según los archivos de la corte en manos de una investigación de la Fiscalía de Manhattan en contra de Cohen.

Sin embargo, las autoridades apuntan al exmandatario por haber falsificado los registros de la Organización Trump para ocultar el reembolso de esos pagos a Cohen, quien mencionó que dio ese dinero a la actriz de contenido para adultos. Falsificar registros empresariales es considerado una falta o un delito menor en Nueva York, de acuerdo con CNN.

Con información de Reuters.

