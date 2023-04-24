Tucker Carlson deja Fox News tras acuerdo de la compañía respecto demanda de Dominion

Tucker Carlson y Fox News Media, han llegado a un acuerdo para terminar su relación, informó la compañía de medios el lunes.

Esto sucede a menos de una semana después de que Fox News y la empresa matriz Fox Corp, resolvieron una demanda por difamación de Dominion Voting Systems por 787.5 millones de dólares, cerca de 15 mil millones de pesos.

Es de resaltar que gracias al acuerdo se evitó un juicio que puso a una de las principales empresas de medios de comunicación del mundo en el "ojo del huracán", por su cobertura de las falsas acusaciones de manipulación de votos en las elecciones estadunidenses del año 2020, y que se esperaba que Carlson testificara en el juicio contra Dominion.

BOOM! Fox and Dominion just agreed to settle for $787 million. Companies that have strong cases don't hand over over 3/4 of a billion dollars in a settlement. Fox News deserves this, as does Dominion Voting Systems.



For those who don't understand how much money this truly is,… pic.twitter.com/H27gySebjv — Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 18, 2023

Dominion Voting Systems había alegado que las declaraciones hechas durante el programa de Tucker Carlson, después de las elecciones del año 2020, eran difamatorias y que los mensajes entre Carlson y su equipo eranprueba de que él y su equipo conocían la falsedad de las afirmaciones acerca de que las máquinas de recuento de votos de Dominion, con sede en Denver, se utilizaron para manipular las elecciones en favor del prominente demócrata y actual presidente Joe Biden.

The DOJ can't be bothered to investigate Hunter Biden. pic.twitter.com/0IDI1N1Jp3 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 21, 2023

Cabe señalar que el último programa de Tucker Carlson fue el pasado 21 de abril, informó la empresa en un comunicado.

"Fox News Tonight" se emitirá en directo a las 20:00 (hora local) a partir de esta noche como un programa interino dirigido por personalidades rotativas de Fox News hasta que se nombre a un nuevo anfitrión.

¿Quién es y qué hace Tucker Carlson ?

Tucker Swanson McNear Carlson, es un comentarista político conservador estadunidense que trabajo para Fox News desde el año de 2009 y hasta su feciente partida (abril de 2023). Tucker Carlson también es cofundador y exeditor en jefe del sitio web "The Daily Caller". Anteriormente fue anfitrión de Tucker de MSNBC y co-presentador de Crossfire en la CNN.

Bill Gates, the WEF, even the NYC mayor are plotting to change your diet forever. Check it out. pic.twitter.com/PTlJ7IKZwr — Tucker Carlson Originals (@TuckerOriginals) April 20, 2023

Veterano presentador Don Lemon fue despedido de la CNN

El popular presentador de CNN Don Lemon señaló a través de una publicación en su cuenta oficial en Twitter, que fue despedido luego 17 años de trabajo en la cadena. Una noticia que sorprendió al veterano presentadr luego de enterarse. "No puedo creerlo. Después de 17 años en CNN hubiera pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decirmelo directamente, publicó Lemon en Twitter.

"En ningún momento me dieron indicios de que no podría seguir haciendo el trabajo que he amado hacer en esta cadena. Está claro de que hay un tema más grande". Cabe señalar que Don Lemon ha estado en el "ojo del huracán" por una serie de controversias en las últimas semanas, incluyendo comentarios que efectuó al aire, además de preguntas acerca de su trato hacia las mujeres en la cadena CNN.