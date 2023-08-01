Violación en grupo en el Campo Marte de París: Turista mexicana presenta denuncia penal

Una turista mexicana presentó su denuncia formar por violación en grupo de la que presuntamente fue víctima en el Campo Marte de París. Mantiene su versión de los hechos.

Durante la mañana de este lunes 31 de julio de 2023, la turista mexicana de 27 años de edad fue escuchada por investigadores de París luego de que presentó una denuncia penal en la que mantiene su versión de los hechos. Autoridades galas han abierto una investigación judicial por "violación en una reunión".

Viol au Champ-de-Mars : la touriste mexicaine porte plainte et maintient sa version des faits https://t.co/TO9Q7HRmcj pic.twitter.com/3ld7nxXycz — Madamas e Galáns (@hyperfixe) July 31, 2023

Mexicana que fue agredida sexualmente en París presenta una denuncia penal

La mujer, turista mexicana de 27 años, declaró que la semana pasada sufrió de una violación en grupo en el Campo Marte de París, es decir muy cerca de la Torre Eiffel de París. Ella denunció formalmente ante las autoridades que de inmediato abrieron una investigación sobre el caso, según señaló una fuente judicial.

La turista mexicana dijo que durante la noche del 26 al 27 de julio, fue agredida sexualmente por cinco hombres en el Campo de Marte, emblemático y enorme jardín que se encuentra a los pies de la Torre Eiffel en la capital francesa.

La fuente judicial señaló que: "Hoy se abrió una investigación judicial por el cargo de violación en grupo contra X" y las pesquisas ahora se encuentran bajo la tutela de un juez de instrucción.

#COMUNICADO sobre los muy lamentables hechos ocurridos cerca de la Torre Eiffel.



La @EmbaMexFra ha estado en contacto con la víctima, brindándole la debida asistencia y #ProteccionConsular. Asimismo, sigue de cerca la investigación del caso con la Policía Judicial francesa. pic.twitter.com/fqQtXIlr9s — Ambassade du Mexique (@EmbaMexFra) July 29, 2023

Embajada de México en Francia brinda asistencia a turista mexicana

Ante la situación, la embajada de México en Francia ha señalado que se encuentra en "estrecho contacto" con la Policía Judicial, que a su vez es la responsable de llevar a cabo las pesquisas, además de brindarle asistencia y asegurarle protección consular a la víctima. "La investigación… permitió localizar a la víctima", a la que se tomó testimonio”.

Cabe recordar que poco después de los hechos, dos hombres fueron detenidos y puestos bajo custodia policial, pero posteriormente fueron liberados, sin procesamiento en esa primera instancia.

Paris : Philippe Goujon Maire du 15eme arrondissement suite au viol de la touriste mexicaine sur le champs de Mars

"La nuit, on n'a rien à faire sur le Champ-de-Mars à 2h ou 3h du matin"

Voilà que ça va être la faute de la jeune fille si la capitale est devenue un coupe gorge pic.twitter.com/xEAZksKea5 — Réalité Actuelle (@ReaActuelle) July 29, 2023

Políticos piden el cierre del Campo Marte en París

Rachida Dati, líder local del partido conservador en París, le ha exigido a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, cerrar el Campo de Marte por la noches, con la finalidad de garantizar la seguridad de los parisinos, además de los turistas, quienes han sido víctimas de robo y otros delitos durante las últimas semanas. "¿Cuántas agresiones sexuales y violaciones espera que haya Anne Hidalgo antes de aceptar cerrar el Campo de Marte por la noche”, cuestionó en la red social "X", Rachida Dati, líder local del partido conservador, sobre el caso de la turista mexicana.