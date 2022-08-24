¡Un abuso! Estafa a turistas mexicanos en playa colombiana

¡Un abuso, una estafa!, fue lo que sufrieron turistas mexicanos en Playa Blanca, Colombia.

Los turistas pagaron una cuenta del equivalente a 30 mil pesos mexicanos.

Aquí los precios, el desglose de la cuenta, ya en pesos mexicanos:

Cervezas y refrescos: 206 cada uno.

Botana: 5,740

Bolsa de hielo: 184

Servicio y uso de instalaciones: 7,300

Caros, el agua, los refrescos, un abuso en los precios. Es mejor traer todo de los supermercados y consumirlos ya en la playa.

Le cobraron hasta la risa: familia mexicana pagó $6,5 millones por un almuerzo en Barú.



Solo una gaseosa le costó $40.000 y le facturaron, incluso, $850.000 de propina. Los turistas se fueron del país sin poner denuncia porque el CAI no está funcionando https://t.co/YlCzkKzRVS pic.twitter.com/lEl2yXa8cS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 24, 2022

En el lugar donde los mexicanos sufrieron la estafa, un hombre aseguró que su negocio, conocido como "Árbol de vida", que aún no está en funcionamiento, fue utilizado arbitrariamente por seis jóvenes para atender a los turistas en horas de la noche, cuando la mayoría de los comercios ya están cerrados.

Acondicionaron aquí, con mesas de madera y sillas, y cometieron la estafa. Lamento el abuso porque al final, nos vamos a quedar sin turistas.

Los turistas de esta playa están consternados con el abuso de precios.

Me parece un abuso y lo único que eso genera es alejar a los turistas de esta playa, que es muy linda.

A mí no me ha pasado porque he sido precavido y he preguntado los precios antes de consumir.

La corporación de turismo recomienda denunciar cualquier anomalía a las autoridades, a través de los centros de atención a turistas o a través de los policías.

