¿Cuántos turistas internacionales visitaron México en agosto 2023?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que alrededor de 3 millones 256 mil 315 turistas internacionales visitaron México durante el mes de agosto 2023, lo que representa un incremento del 5.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, los turistas de internación totalizaron un millón 882 mil 594 personas que ingresaron al país en el octavo mes del año, cifra menor a la registrada hace un año.

Del total de turistas de internación que entraron a México, se reportó que el 85.3% de ellos lo hizo por vía aérea, mientras que el 14.7% lo hizo por vía terrestre, esto en su comparación anual.

En #agosto, al menos 3 millones 256 mil 315 turistas internacionales visitaron #México, un aumento del 5.3% a tasa anual: @IENGI_INFORMA



El ingresó por divisas alcanzó los mil 972.9 millones de #dólares, una baja del 5.1% respecto al mismo periodo del año anterior. pic.twitter.com/3sveIhQs3P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2023

¿Cuál fue el gasto total de turistas internacionales en México en agosto 2023?

En el último reporte de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), se dio a conocer que en agosto 2023 el total de divisas por concepto de turistas internacionales totalizó un millón 972.9 millones de dólares (mdd), lo que significó una baja del 5.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además se reportó que del total de esta cifra, al menos mil 825.8 millones de dólares (mdd) correspondieron a las y los turistas de internación, mientras que 147 millones a las y los turistas fronterizos.

|INEGI

Por otro lado, el gasto medio realizado por las y los turistas internacionales en México fue de 373.45 dólares por visitante, mientras que el de los turistas de internación se ubicó en 969.86 dólares.

El gasto medio realizado por las y los turistas internacionales que visitaron México por vía aérea alcanzó 1,068.11 dólares, mientras que el de quienes entraron por vía terrestre fue de 400.21 dólares.

¿Cuántos visitantes entraron a México durante a agosto 2023?

A través de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), Encuesta de turismo de Internación y la Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF), realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en agosto 2023, el número de viajeros que ingresaron a México alcanzó los 5 millones 713 mil 933 visitantes.

Del total de esta cifra, se reportó que 3 millones 256 mil 325 de ellos fueron turistas internacionales, mientras que los turistas de internación alcanzaron el millón 882 mil 594 personas que visitaron México.

De acuerdo con las Encuestas de Viajeros Internacionales #EVI, en agosto 2023 ingresaron al país 5,713,933 visitantes; 3,256,315 fueron turistas internacionales.



Las variaciones anuales fueron:

⬆️ 7.9%, visitantes

⬆️ 5.3%, turistas internacionales



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¿De qué países visitan México?

En el último reporte de la Secretaría de Turismo (Sectur) reveló que los turistas que más visitan México por vía aérea provienen de Estados Unidos (EU), Canadá y Colombia, reportando que de estos tres países llegaron alrededor de 6 millones 885 mil viajeras y viajeros en los primeros cinco meses del año.