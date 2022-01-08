VIDEO: Turistas en lanchas son aplastados por enorme roca en Brasil

Al menos seis turistas que paseaban en lanchas murieron al ser aplastados por una enorme roca que se desprendió del cañón del Lago de Furnas, ciudad de Capitolio en Minas Gerais, Brasil.

La mañana de este sábado 8 de enero se dio a conocer que unos turistas se encontraban en dicho lago paseando en lanchas y aunque fueron advertidos de no acercarse a la pared rocosa del cañón, estos hicieron caso omiso.

Ante esta situación, se viralizó un video a través de redes sociales, en donde se mostró como se desprendió una enorme roca del acantilado, que cayó desde una altura de cinco metros sobre al menos tres lanchas con turistas que se encontraban en la zona.

Esta tarde se reportó el #desgajamiento de una parte del Cañón de Furnas, en #Brasil, lamentablemente cayó sobre embarcaciones en el Lago Capitolio. Se reportan muertos y heridos. pic.twitter.com/czbkNJOREO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 8, 2022

Por el accidente, el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, escribió en su cuenta de Twitter:

“Hoy estamos sufriendo el dolor de una tragedia en nuestro estado, por las fuertes lluvias, que provocaron el desprendimiento de un muro de piedras en el lago Furnas, en Capitólio. El Gobierno de Minas está presente desde el principio a través de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos”.

Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso Estado, devido às fortes chuvas, que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no lago de Furnas, em Capitólio. O Governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. — Romeu Zema (@RomeuZema) January 8, 2022

Desprendimiento de roca del cañón en Brasil deja 6 turistas muertos

El Gobierno de Minas Gerais en Brasil confirmó que hasta el momento solo hay seis fallecidos y 32 heridos a causa del desprendimiento de la enorme roca del cañón que cayó sobre las lanchas de los turistas.

A través de sus redes sociales, la dependencia detalló que el departamento de bomberos se movilizó para brindar apoyo a los turistas afectados por el accidente ocurrido.

“En Capitol Hill, los equipos de Defensa Civil y Bomberos trabajan en la búsqueda y rescate de víctimas luego de que una estructura rocosa colapsara sobre lanchas rápidas en la región del cañón. En Nova Lima, sufrimos el desbordamiento de la presa de contención en la mina Pau Branco”, se lee en el informe del gobierno de Brasil.

El cuerpo de bomberos detalló que el desprendimiento de la enorme roca pudo ser causado por las precipitaciones de los últimos días, por lo que se presionaron las paredes del cañón, ocasionando el deslizamiento.

Por su parte, el gobierno de Brasil agregó que los bomberos continúan buscando más víctimas del accidente en el Capitolio.