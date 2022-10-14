En Turquía quedan atrapados 49 mineros tras derrumbe

El derrumbe de una mina de carbón en Bartin, Turquía, dejó atrapados a 49 mineros. De acuerdo con el gobernador Nurtac Arslan el desplome se pudo originar por la exploción de un transformador.

Explicó que los mineros atrapados se encuentran divididos, 44 están a 300 metros por debajo de la entrada y cinco más están a una distancia más profunda.

"En este momento, hay 44 personas a 300 (metros por debajo de la entrada de la mina) y cinco personas a 350 (metros por debajo)", dijo Arslan a medios locales. Añadió que ocho mineros pudieron salir por sus propios medios.

La Autoridad de Gestión de Desastres de Turquía (AFAD) confirmó que la explosión fue causada por un transformador en la mina de carbón, que es propiedad de Turkish Hard Coal Enterprises del estado.

🚨 #AlertaADN

Medios internacionales reportan intensas movilizaciones por una explosión que generó el derrumbe de una mina en Bartin, #Turquía. Primeros reportes dicen que hay decenas de trabajadores atrapados pic.twitter.com/DsOUyJ0cke — adn40 (@adn40) October 14, 2022

¿Cómo ocurrió el derrumbe en una mina de Turquía?

El derrumbe ocurrió a 300 metros debajo de la entrada de la mina alrededor de las 15:15 GMT, dijo la oficina del gobernador de Bartin.

Las imágenes de la televisión turca mostraron a personas siendo trasladadas a ambulancias, con personal de emergencia abarrotando el área. Mientras los familiares de los mineros atrapados también llegaban al lugar.

El ministro de Energía, Fatih Donmez, y el ministro del Interior, Suleyman Soylu, se dirigían al lugar, dijo Anadolu.

