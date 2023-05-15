Turquía prevé una segunda vuelta en elecciones presidenciales

Turquía se encamina a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales después de que el mandatario Tayyip Erdogan superó las previsiones en los comicios del domingo, en los que pretendía prolongar sus dos décadas de Gobierno, manteniendo una considerable ventaja sobre su rival, pero sin alcanzar la mayoría absoluta.

Ni Tayyip Erdogan ni su rival Kemal Kilicdaroglu superaron el umbral del 50% necesario para evitar una segunda vuelta, que se celebrará el 28 de mayo, en unas elecciones consideradas como un votación sobre el camino cada vez más autoritario de Tayyip Erdogan.

#EleccionesTurquia2023🗳️🇹🇷

Con el 95% de #votos contados en las #elecciones en #Turquia, #Erdogan se queda a las puertas de revalidar la presidencia mientras que su rival de la #oposicion, #Kilicdaroglu, suma un 45% de votos. Turquia iría a una 2ª vuelta para elegir #presidente. pic.twitter.com/ZraCHQAT6o — 🇹🇷 🇪🇸 Turquia (@Hispanatolia) May 14, 2023

Las elecciones presidenciales decidirá no sólo quién dirige Turquía, un país de 85 millones de habitantes miembro de la OTAN, sino también si vuelve a una senda más laica y democrática, cómo gestionará su grave crisis del costo de la vida y cómo manejará las relaciones con Rusia, Oriente Medio y Occidente.

Kemal Kilicdaroglu, que dijo que se impondría en la segunda vuelta, instó a sus partidarios a ser pacientes y acusó al partido de Erdogan de interferir en el recuento y la comunicación de los resultados.

“Ya aventajamos a nuestro rival más próximo en 2.6 millones de votos. Esperamos que esta cifra aumente con los resultados oficiales”. Tayyip Erdogan/Presidente de Turquía

Pero Tayyip Erdogan obtuvo mejores resultados de lo que pronosticaban los sondeos previos a la votación y se mostró confiado y combativo al dirigirse a sus partidarios, que ondeaban banderas y le aclamaban.

Con casi el 97% de las urnas escrutadas, Tayyip Erdogan lideraba con el 49.39% de los votos y Kemal Kilicdaroglu tenía el 44.92%, según medios locales. La Alta Junta Electoral de Turquía daba a Erdogan el 49.49% con el 91.93% de las urnas escrutadas.

¿Cuál es la aprobación de los candidatos presidenciales de Turquía?

Los resultados reflejaron una profunda polarización en un país en una encrucijada política. La votación iba a otorgar a la alianza gobernante de Tayyip Erdogan la mayoría en el Parlamento, lo que le daría una ventaja potencial de cara a la segunda vuelta.

Los sondeos de opinión previos a las elecciones apuntaban a una carrera muy reñida, pero daban una ligera ventaja a Kemal Kilicdaroglu, que encabeza una alianza de seis partidos. El viernes, dos sondeos le situaban incluso por encima del umbral del 50%.

Un tercer candidato presidencial nacionalista, Sinan Ogan, obtuvo el 5.3% de los votos. Según los analistas, podría definir al ganador de la segunda vuelta, dependiendo del candidato al que apoye.

Con el 93% de los votos escrutados, la Alianza Popular del partido AKP de Erdogan, los nacionalistas del MHP y otros iba camino de obtener 324 escaños en el Parlamento de 600 escaños. La Alianza Nacional de Kemal Kilicdaroglu, formada por seis partidos de la oposición, incluido el secularista Partido Republicano del Pueblo (CHP), fundado por Ataturk, parecía contar con 211 escaños.

La alianza Trabajo y Libertad, liderada por el partido prokurdo Izquierda Verde, parecía encaminada a obtener 65 escaños.

