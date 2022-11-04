Twitter Inc cerró temporalmente sus oficinas para iniciar despidos

Este viernes, las oficinas de Twitter Inc en San Francisco fueron cerradas temporalmente luego de que se les avisara a los empleados que durante el día recibirán un correo donde se les anunciará si fueron parte de los despidos o continuarán laborando en la plataforma, bajo el mando de Elon Musk.

La compañía anunció previamente a los trabajadores que antes de las 9:00 de la mañana (tiempo local) serían avisados sobre los recortes de personal que se realizaron.

"En un esfuerzo por situar a Twitter en una senda saludable, el viernes pasaremos por el difícil proceso de reducir nuestra plantilla global", dijo el correo electrónico enviado el jueves, al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, anunció que se recortarían alrededor de tres mil 700 puestos de la empresa; es decir, la mitad de la plantilla de los trabajadores. La intención de los despidos es reducirlos costos e imponer una nueva ética de trabajo exigente.

|Reuters

Algunos empleados de Twitter utilizaron el hashtag #OneTeam para ventilar sus frustraciones e incluso informaron que esperan que el equipo de moderación de la compañía sea uno de los objetivos de los recortes.

"El jueves pasado en la oficina de SF (San Francisco), fue realmente el último día en que Twitter fue Twitter. Estoy embarazada de ocho meses y tengo un hijo de nueve meses. Me acaban de cortar el acceso al (computador) portátil", escribió la usuaria Rachel Bonn.

Empleados de Twitter presentan denuncia por despidos

El jueves se presentó una demanda colectiva contra Twitter por parte de sus empleados, que argumentan que la empresa estaba llevando a cabo despidos masivos sin avisar con la antelación requerida de 60 días, en violación de las leyes federales y de California.

La demanda también pidió al tribunal federal de San Francisco que emita una orden para restringir a Twitter la posibilidad de solicitar a los empleados despedidos que firmaran documentos sin informarles debidamente.

El nuevo dueño de Twitter despidió a los altos cargos de la compañía, entre ellos a su consejero delegado y a los principales ejecutivos de finanzas y legales. Otros, incluidos los que encabezan las divisiones de publicidad, mercadotecnia y recursos humanos de la empresa, quienes dejaron su trabajo a lo largo de la semana pasada.

Elon Musk ordenó a los equipos de Twitter que encuentren hasta mil millones de dólares de ahorro anual en costos de infraestructura, según dos fuentes familiarizadas con el asunto y un mensaje interno de Slack al que tuvo acceso Reuters.