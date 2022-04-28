Twitter registra crecimiento de usuarios tras adquisición de Elon Musk

Twitter ha registrado un crecimiento de usuarios mayor de lo esperado en el que podría ser su último trimestre como empresa con cotización pública, luego de acordar una compra de 44 mil millones de dólares por parte del magnate, Elon Musk.

Sin embargo, los ingresos generales y las ventas de publicidad de Twitter no alcanzaron las estimaciones de los analistas, esto debido a la operación militar especial que Rusia efectúa en Ucrania.

Dichas cifras ponen de manifiesto los retos de Elon Musk para mejorar el negocio de la plataforma de redes sociales e igualar su influencia en las noticias y la cultura.

Twitter lleva mucho tiempo recibiendo críticas por su lento ritmo de lanzamiento de productos. Elon Musk ha tuiteado sugerencias que van desde la liberación de un botón de edición ampliamente demandado hasta hacer que el algoritmo sea de código abierto.

Cuando Elon Musk cierre la adquisición, supervisará una empresa que lleva mucho tiempo teniendo problemas de disfunción interna, indecisión y falta de responsabilidad, informó Reuters de acuerdo con ocho empleados actuales y antiguos de la firma.

Let’s make Twitter maximum fun! — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Crecimiento de usuarios de Twitter se acelera tras adquisición de Musk

Los usuarios activos diarios de Twitter aumentaron hasta los 229 millones en el primer trimestre, finalizado el 31 de marzo, frente a los 199 millones del año anterior. La cifra superó las expectativas de los analistas de 226.8 millones de usuarios activos diarios.

La empresa Meta Platforms, propietaria de Facebook, también informó de la vuelta al crecimiento de usuarios, lo que contribuyó a impulsar las acciones de las redes sociales.

Ante la adquisición pendiente, Twitter señala que no proporcionará ninguna orientación a futuro y que retiró todos los objetivos y perspectivas anteriores. La compañía anunció el año pasado que pretendía duplicar los ingresos anuales y crecer hasta los 315 millones de usuarios en el año 2023, cuando el anterior presidente ejecutivo, Jack Dorsey, pretendía liderar un reinicio tras años de estancamiento del producto.

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022

Twitter registra menores ingresos

Los ingresos totales en el primer trimestre fueron de mil 200 millones de dólares, frente a la estimación media de los analistas de mil 230 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Sus ingresos netos aumentaron a 513.3 millones de dólares, o 61 centavos por acción, desde 68 millones de dólares, u 8 centavos por acción, un año antes.

Las acciones de Tesla caían un 11.11% pasadas las 13:00 horas en Nueva York; por su parte, las acciones de Twitter cayeron más 3.42% en Wall Street.