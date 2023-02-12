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Armas británicas podrían fabricarse en Ucrania bajo licencia

La posibilidad de fabricar armas en Ucrania surgió luego de la visita relámpago que realizó el presidente Volodimir Zelenski a Reino Unido y Francia.

La posibilidad de fabricar armas británicas y europeas en Ucrania surgió luego de la visita relámpago que realizó el presidente Volodimir Zelenski a las capitales de Reino Unido y Francia.
La posibilidad de fabricar armas británicas y europeas en Ucrania surgió luego de la visita relámpago que realizó el presidente Volodimir Zelenski a las capitales de Reino Unido y Francia.|VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Escrito por: Reuters

Las armas y los vehículos militares británicos podrían comenzar a fabricarse en Ucrania bajo licencia. De esta manera aliviaría así la dependencia de Ucrania a los suministros de armas de los aliados occidentales, informó el domingo el diario Telegraph.

El Telegraph afirma que ejecutivos de la industria de defensa británica han viajado a Kiev para discutir planes de creación de empresas conjuntas para fabricar armas y vehículos localmente.

Fabricantes de otros países europeos también estaban en conversaciones con Ucrania, dijo el diario, citando a un ejecutivo diciendo que había una carrera para poner a Reino Unido "al frente de la fila".

Según el Telegraph, cualquier empresa conjunta entre un fabricante de amas y material de defensa y Ucrania necesitaría probablemente el visto bueno del gobierno de Reino Unido, lo que enemistaría aún más a Rusia.

La oficina de prensa de Sunak en el número 10 de Downing Street declinó hacer comentarios sobre el informe. El Ministerio de Defensa británico tampoco quiso hacer comentarios.

Ucrania busca más armas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó el miércoles a Londres y París para pedir más armas occidentales con las que hacer frente a la invasión rusa, incluidos modernos cazas y armamento pesado de largo alcance.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, le dijo que "nada está fuera de la mesa" cuando se trata de suministrar a Ucrania aviones de combate para luchar contra Rusia, después de que anunció un plan para empezar a formar a pilotos ucranianos en el pilotaje de cazas estándar de la OTAN.

Sin embargo, los países occidentales se han abstenido hasta ahora de suministrar aviones o armas que puedan atacar en el interior de Rusia.

En respuesta, la agencia de noticias TASS citó a la embajada rusa en Reino Unido advirtiendo de que cualquier entrega de cazas británicos a Ucrania tendría graves ramificaciones militares y políticas.