Armas británicas podrían fabricarse en Ucrania bajo licencia

Las armas y los vehículos militares británicos podrían comenzar a fabricarse en Ucrania bajo licencia. De esta manera aliviaría así la dependencia de Ucrania a los suministros de armas de los aliados occidentales, informó el domingo el diario Telegraph.

El Telegraph afirma que ejecutivos de la industria de defensa británica han viajado a Kiev para discutir planes de creación de empresas conjuntas para fabricar armas y vehículos localmente.

Fabricantes de otros países europeos también estaban en conversaciones con Ucrania, dijo el diario, citando a un ejecutivo diciendo que había una carrera para poner a Reino Unido "al frente de la fila".

Según el Telegraph, cualquier empresa conjunta entre un fabricante de amas y material de defensa y Ucrania necesitaría probablemente el visto bueno del gobierno de Reino Unido, lo que enemistaría aún más a Rusia.

La oficina de prensa de Sunak en el número 10 de Downing Street declinó hacer comentarios sobre el informe. El Ministerio de Defensa británico tampoco quiso hacer comentarios.

🇺🇦🇬🇧 British weaponry and military vehicles could be manufactured in Ukraine under plans that would mark a deepening of the country’s ties with Nato.



Senior UK defence industry officials are discussing the plans with their counterparts in Kyiv.



Read more: — The Telegraph (@Telegraph) February 12, 2023

Ucrania busca más armas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó el miércoles a Londres y París para pedir más armas occidentales con las que hacer frente a la invasión rusa, incluidos modernos cazas y armamento pesado de largo alcance.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, le dijo que "nada está fuera de la mesa" cuando se trata de suministrar a Ucrania aviones de combate para luchar contra Rusia, después de que anunció un plan para empezar a formar a pilotos ucranianos en el pilotaje de cazas estándar de la OTAN.

Sin embargo, los países occidentales se han abstenido hasta ahora de suministrar aviones o armas que puedan atacar en el interior de Rusia.

En respuesta, la agencia de noticias TASS citó a la embajada rusa en Reino Unido advirtiendo de que cualquier entrega de cazas británicos a Ucrania tendría graves ramificaciones militares y políticas.