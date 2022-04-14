Ucrania asegura que atacó el buque Moskva de Rusia

Un comando militar de Ucrania informó este jueves que atacaron con un misil Neptune el buque Moskva, un barco insignia de Rusia, provocándole daños significativos, y que incluso se comenzó a hundir.

“En la región del Mar Negro, el buque Moskva fue alcanzado por misiles antibuque Neptune. El buque insignia de la flota rusa del Mar Negro sufrió daños sustanciales. Comenzó un incendio”.

El comando militar agregó que tras el ataque se inició un incendio en el buque ruso lo que obstaculizó que se acercaran los barcos de rescate de Rusia para salvar a la embarcación y a sus compañeros.

#Rusia🇷🇺

El Ministerio de Defensa informó que el incendio del buque insignia de la Flota del Mar Negro, el #Moskva ya ha sido extinguido y que el principal cargamento de misiles que lleva a bordo no ha sufrido daños, tal y como afirma #Ucrania🇺🇦 pic.twitter.com/KGciujmPSX — AquelarreNews (@aquelarre_news) April 14, 2022

“Otros barcos intentaron brindar asistencia, pero una tormenta y una poderosa explosión de municiones volcaron el barco y comenzó a hundirse”, compartieron las fuerzas de Ucrania.

Por su parte, Rusia informó que los más de 500 tripulantes rusos fueron evacuados del barco sin que se registraran bajas por el incidente y que el buque Moskva sigue a flote. También dijeron que están investigando cuáles fueron las causas de la explosión y posterior incendio, sin reocnocer que se trató de un ataque ucraniano.

¿Por qué es importante el buque Moskva de Rusia?

De acuerdo con CNN, el buque Moskva es el orgullo de la flota de Rusia, el barco mide 186 metros de largo y pesa 11.490 toneladas. Está armado con una gama de misiles antibuque y antiaéreos, así como torpedos y cañones.

En 1983 fue la primera vez que el buque salió al mar con el nombre de Slava. En 1995 fue renombrado como Moskva y reacondicionado en 1998, desde entonces el buque se mantuvo activo.

En 2008, el buque Moskva fue desplegado en el Mar Negro durante la guerra entre Rusia y Georgia. Más tarde, en 2014, también ayudó en el bloqueo de buques ucranianos durante la guerra por la anexión de Crimea.

En 2016, también participó como apoyo de las fuerzas rusas en Siria, por lo que fue desplegado en el mar Mediterraneo.