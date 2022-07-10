Cohetes rusos impactan edificio en Ucrania dejando al menos 15 muertos

Autoridades informaron que al menos 15 personas murieron tras impacto de cohetes rusos en un edificio de viviendas de cinco plantas en la región de Donetsk en Ucrania.

Pavlo Kyrylenko, gobernador de Donetsk, Ucrania, explicó que el ataque al edificio se registró durante la noche del sábado en la ciudad de Chasiv Yar.

Hasta el momento, servicios de emergencia de la zona han reportado 15 personas muertes y al menos 24 personas atrapadas en los escombros.

"Corrimos al sótano, hubo tres impactos, el primero en algún lugar de la cocina", expresó una residente local.

Al menos 15 personas murieron y 24 quedaron atrapadas tras el impacto de cohetes rusos Uragan en un edificio de viviendas de cinco plantas en la región ucraniana de #Donetsk, informaron autoridades locales.https://t.co/ctkzT0C2hW



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Ucrania califica el ataque como “atentado”

A través de un mensaje de Telegram, Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente VolodímirZelenski, comentó que este ataque era “otro atentado”, expresando que Rusia debería ser designada como Estado patrocinador del terrorismo.

Por otro lado, Rusia dijo estar llevando a cabo una “operación militar especial”, con el objetivo de desmilitarizar a Ucrania, además negó haber atacado deliberadamente a la población civil de Ucrania.

Rescuers work at a residential building damaged by a Russian military strike, amid Russia’s invasion on Ukraine, in the town of Chasiv Yar, in Donetsk region, Ukraine July 10, 2022. REUTERS/Gleb Garanich|GLEB GARANICH/REUTERS

Ucrania reporta enfrentamientos con soldados rusos

Ucrania también reportó de enfrentamientos con soldados rusos en los frentes del este y el sur, mientras que Rusia dijo que sus fuerzas atacaron hangares del Ejército ucraniano que almacenaban obuses M777 de producción estadounidense, cerca de Kostyantynivka en la región de Donetsk.

Las provincias de Luhansk y Donetsk conforman el Dombás, la región industrial del este de Ucrania que se ha convertido en el mayor campo de batalla de Europa durante generaciones. Rusia quiere hacerse con el control del Dombás en nombre de los separatistas a los que apoya.

Rusia dice que expulsar a los militares ucranianos de la región es fundamental para garantizar su propia seguridad, una ofensiva que ha durado más de cuatro meses y que Occidente califica de guerra no provocada.

Con información de Reuters.

