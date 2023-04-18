Ucrania invita a Lula, presidente de Brasil a visitar Kiev

A través del ministerio de relaciones exteriores, el gobierno de Ucrania invitó al presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, para que visite el país y compruebe por sí mismo el estado de la nación tras la invasión rusa.

El vocero de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko dijo en redes sociales que el presidente Lula debería visitar Ucrania para comprender las causas reales de la agresión rusa y sus consecuencias para la seguridad mundial.

There is no legal, political or moral reason why Ukraine should give up even a centimeter of its land. Any mediation efforts to restore peace must be based on respect for the sovereignty and full restoration of Ukraine's territorial integrity in accordance with the UN Charter. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 7, 2023

Nikolenko expresó su rechazo a que Brasil trate de igual manera al agresor que a la víctima, esto tras la visita que realizó el ministro del Exterior ruso, Sergei Lavrov a Brasilia.

¿Cuáles fueron los comentarios de Lula que molestaron a Ucrania?

El fin de semana Lula causó controversia al comentar que Estados Unidos y los aliados solo están prolongando la guerra, que ya lleva más de un año, al seguir ayudando a Ucrania con armas. El hecho causó indignación en Estados Unidos, que inclusó acusó al presidente brasileño de repetir "como un loro" la propaganda ruas. La Unión Europea por su parte dijo que la ayuda que se le ha brindado a Ucrania ha sido para su legítima defensa.

NOWA DEBA, POLAND - APRIL 12, 2023: Polish and US soldiers at the end of a military training session at Nowa Deba training ground, in Nowa Deba, Poland, on April 12 2023. US and Polish soldiers team up at Nowa Deba to bolster NATO’s eastern flank, backed by Poland’s acquisition of 250 M1A2 Abrams tanks from the US Army. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)|NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Brasil como mediador de paz

El presidente brasileño se ofreció incluso a ser mediador en el conflcito entre Rusia y Ucrania basándose en la política de no intervención de la nación carioca, apoyado por otros países que no estén implicados en a guerra. Moscú apoyó la propuesta señalando la necesidad de encontrar una salida al conflicto. Sin embargo Estados Unidos y sus aliados no han hecho comentarios alrededor del diálogo. Solo el presidente de Francia, Emmanuel Macron hizo comentarios favorables la propuesta de Lula.

¿En qué consiste la propuesta de paz de Brasil?

El presidente de Brasil sugirió que Rusia deberia devolver el territorio que invadió ek años pasado pero que Ucrania debería sacrificar Crimea, que desde 2014 se mantiene ocupada por Rusia. A este respecto la respuesta del presidente Volodimir Zelensky se mentiene con un rotundo no.

La guerra en Ucrania se ha prolongado por más de un año, dejando cientos de miles de soldados rusos y ucranianos muertos.

Con información de agencias