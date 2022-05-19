VIDEO: Fuerzas de Ucrania vuelan puente para evitar avance de Rusia

Las fuerzas ucranias han volado un puente en Severodonetsk para frenar al Ejército de Rusia. Las tropas de Ucrania han difundido este vídeo en el que se muestra el proceso, desde el transporte de explosivos hasta el momento de la detonación del puente.

Imágenes de la voladura del puente entre Rubizhne y Severodonetsk por parte del ejército ucraniano para frenar el movimiento de las unidades de las Fuerzas Armadas de RF.

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El puente conecta Severodonetsk y Lisichansk con Rubiyne, en la región de Lugansk, al este. La estrategia de destruir infraestructuras se ha llevado a cabo desde el inicio del conflicto para frenar el avance ruso. Al inicio de la guerra, otra voladura en Irpin dificultó el acceso a Kiev de los tanques.

Rusia afirma que se han "rendido" 1,730 milicianos de la acería Azovstal

El Ministerio ruso de Defensa ha asegurado que desde el lunes se han "rendido" 1,730 milicianos, 771 de ellos en las últimas 24 horas. Moscú asegura que todos pertenecen al Batallón Azov, que el Kremlin tacha de nazi. Sin confirmar esa cifra, la Cruz Roja, que está supervisando a petición de ambas partes la evacuación de la acería, ha registrado "cientos de prisioneros de guerra".

Soldado ruso pide perdón

El soldado ruso juzgado por crímenes de guerra pide perdón. Vadim Shishimarin, el primer soldado juzgado en Ucrania por crímenes de guerra, ha pedido este jueves "perdón" a la esposa del hombre de 62 años de cuyo asesinato se declaró culpable el miércoles. "Sé que no podrá perdonarme, pero de todos modos pido perdón", ha dicho el sargento ruso de 21 años.

Tras el llamamiento de Naciones Unidas para que Rusia desbloquee los puertos ucranios en el mar Negro y deje salir las exportaciones de cereales para evitar hambrunas, Moscú ha puesto como condición que se revisen las sanciones impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania.

Rusia ha advertido este jueves de que defenderá sus activos incautados en Ucrania, a la que ha acusado de seguir la línea de robar bienes rusos que han adoptado una serie de países. "Nuestra reacción es negativa, vamos a luchar contra ello, vamos a defender nuestros activos", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria al contestar una pregunta sobre el arresto en Ucrania de activos rusos y bielorrusos por un valor cercano a los 1,000 millones de dólares.

El Parlamento Europeo se ha mostrado este jueves partidario de que se establezca un tribunal internacional especial para juzgar el "crimen de agresión perpetrado contra Ucrania por los dirigentes políticos y los comandantes militares de Rusia y sus aliados", y ha pedido a la Unión Europea que recabe apoyo global para establecerlo.

Negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia estancadas.

Las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia están estancadas desde finales de marzo, con acusaciones recíprocas de bloqueo. Este jueves, uno de los responsables ucranios de las conversaciones con Moscú, el asesor presidencial Mijailo Podoliak, ha cerrado la puerta al diálogo y exige la "retirada total" de las tropas rusas. Hasta entonces, solo negociarán "con las armas, las sanciones y el dinero". El Gobierno ruso ha vuelto a acusar a Kiev del bloqueo y afirma que volverán a la mesa de diálogo cuando los ucranios estén dispuestos.

Ucrania ha celebrado el nombramiento de Bridget Brink como nueva embajadora estadounidense en Kiev. "Saludamos la decisión unánime del Senado de Estados Unidos de aprobar a Bridget Brink como embajadora de Estados Unidos en Ucrania", ha dicho Andriy Yermak, el jefe de gabinete del presidente ucranio, Volodímir Zelenski.

La cámara alta del Congreso estadounidense aprobó el nombramiento de Brink como embajadora el miércoles. El puesto llevaba vacante desde 2019, cuando el entonces presidente, Donald Trump, destituyó a Marie Yovanovitch.