Ucrania acusa a Rusia de querer dividir la nación

Rusia quiere dividir la nación de Ucrania en dos, como sucedió con Corea del Norte y Corea del Sur, expresó el domingo el jefe de inteligencia militar ucraniana, anunciando que se podría desarrollar una guerra de guerrillas "a gran escala" para evitar una secesión del país.

Después de más de cuatro semanas de conflicto, Rusia no ha logrado apoderarse de ninguna ciudad importante de Ucrania y señaló el pasado viernes que estaba reduciendo sus ambiciones para concentrarse en asegurar la región de Donbass, en el este, donde los separatistas respaldados por Moscú han estado luchando contra el Ejército ucraniano durante los últimos ocho años.

"De hecho, es un intento de crear Corea del Norte y Corea del Sur en Ucrania", dijo en un comunicado Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, refiriéndose a la división de Corea después de la Segunda Guerra Mundial.

Volodimir Zelensky pide armas a occidente

Además el presidente Volodimir Zelensky pidió a Occidente a entregar tanques, aviones y misiles a Ucrania para ayudar a defenderse de las fuerzas rusas, que según el gobierno de Kiev apuntan cada vez más a los depósitos de combustible y alimentos.

Ukraine leader demands Western nations give arms, asks if they're afraid of Moscow https://t.co/ZZS3oDPXBu pic.twitter.com/4SnfyzV24E — Reuters (@Reuters) March 27, 2022

República Popular de Luhansk podría unirse a Rusia

Un líder local de la autoproclamada República Popular de Luhansk dijo el domingo que la región pronto podría celebrar un referéndum para unirse a Rusia, tal como sucedió en Crimea después de que Rusia se apoderó de la península de Ucrania en 2014.

Los habitantes de Crimea votaron abrumadoramente por romper con Ucrania y unirse a Rusia, una decisión que gran parte del mundo se negó a reconocer.

El funcionario auguró que el ejército de Ucrania haría retroceder a las fuerzas rusas.

"Además, pronto comenzará una fase de guerra de guerrillas de Ucrania a gran escala. Luego quedará en evidencia un escenario relevante para los rusos: cómo sobrevivir", sostuvo.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania también desestimó las conversaciones sobre cualquier referéndum en el este de Ucrania.

Antony Blinken aclara comentarios de Joe Biden

Funcionarios estadounidenses continuaron el domingo los esfuerzos para aclarar los comentarios del presidenteJoe Biden el sábado, quien dijo en un discurso feroz en Polonia que el líder ruso, Vladimir Putin, "no puede permanecer en el poder".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Washington no tenía una estrategia de cambio de régimen en Moscú y que Joe Biden simplemente había querido decir que Putin no podía ser "empoderado seguir adelante con su guerra" contra Ucrania o cualquier otro país.

La Casa Blanca y el secretario de Estado @SecBlinken intervienen después de que Biden dijera en un discurso que Putin "no puede seguir en el poder". El presidente no quiso decir que Rusia requiere "un cambio de régimen", matizan. Lo explico con @angelcarreira en @A3Noticias.👇 pic.twitter.com/HLo8vHGElA — Bricio Segovia (@briciosegovia) March 27, 2022

Con información de Reuters.

