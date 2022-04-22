Ucrania acusa a Rusia de reclutar ucranianos para reemplazar tropas

El Ministerio de Defensa de Ucrania aseguró que Rusia planea reclutar a ciudadanos ucranianos para reemplazar a las tropas que perdieron durante los enfrentamientos con el Ejército de Kiev durante la operación militar rusa que inició el pasado 24 de febrero.

“Con el fin de compensar las pérdidas de personal del ejército de Rusia, se están realizando preparativos para una llamada ‘movilización' en las regiones de Kherson y Zaporizzhia”.

El coronel Oleksandr Motuzyanyk dijo que las fuerzas rusas impiden a los residentes locales, especialmente a los hombres, salir de los territorios ocupados.

Las autoridades de Ucrania añadieron que Rusia también está organizando plebiscitos para apoderarse de las regiones del sur de Ucrania.

|Reuters

"El enemigo está realizando preparativos para un llamado "referéndum" sobre la adhesión de los territorios ocupados en las regiones de Kherson y Zaporizhzhia a la Federación de Rusia. Con este fin, se está llevando a cabo una campaña de información activa en los territorios controlados por Rusia".

El coronal ucraniano también acusó a Rusia de realizar “tácticas terroristas”, asesinar a funcionarios ucranianos y bloquear evacuaciones y rutas de asistencia humanitaria para los ciudadanos que se encuentran en territorio ocupado por el Ejército de Moscú.

Encuentran fosa con miles de cuerpos en Ucrania

Vadym Boychenko, alcalde de Mariupol, ciudad de Ucrania, denunció el hallazgo de una fosa común en la se encuentran enterradas entre tres mil y nueve mil cadáveres, incluso mostró imágenes satelitales de la zona.

Agregó que la fosa común de Mariupol es similar a la hallada en Bucha, cerca de Kiev, en las que aparecieron cientos de cadáveres enterrados tras la retirada del Ejército ruso, agregó Vadym.

Boychenko sostuvo que “el mayor crimen de guerra del siglo XXI se cometió en Mariupol. Este es el nuevo Babyn Yar. Hitler luego mató a judíos, gitanos romaníes y eslavos. Y ahora (el presidente de Rusia Vladimir) Putin está destruyendo a los ucranianos”.