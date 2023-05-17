Rusia ataca de nuevo a Ucrania por tierra, mar y aire

Ucrania fue atacada nuevamente por Rusia con más de una decena de misiles que ingresaron por tierra mar y aire. El gobierno de Ucrania informó que 18 misiles fueron derribados y varios videos mostraron los sistemas de defensa ucranianos que destruyeron cohetes sobre la ciudad. Sin embargo, Rusia afirma que su ataque, en el que utilizaron drones y misiles, había dado en todos los objetivos.

En los últimos días Rusia ha reforzado sus operaciones militares, anticipando una ofensiva ucraniana.

El ataque ocurrió cerca de las 2.30 de la madrugada, hora local de Ucrania, En lo que va de mayo, es el octavo ataque contra Kiev, la capital de Ucrania.

Autoridades militares de Ucrania informaron que nueve misiles crucero Kalibr, que fueron lanzados desde embarcaciones en el mar Negro y tres misiles lanzados desde tierra.

18 of the 18 missiles were shot down, in particular, ballistic ones, which the terrorist state has boasted about. That's why we are constantly working on visits that will bring more opportunities, more Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS systems. Again and again, I thank all… pic.twitter.com/WnRtV7ae6D — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2023

“Es el máximo número de misiles de ataque en el período más corto de tiempo”. Serhiy Popko, jefe de la administración militar de Kiev.

Ataque y ofensiva entre Rusia-Ucrania

Ucrania afirmó que logró destruir seis misiles hipersónicos Kinzhal, que son capaces de alcanzar velocidades de más de 11 mil kilómetros por hora. Por su parte, Rusia dijo que estas armas no podían ser alcanzadas por ningún sistema de defensa del mundo.

Ucrania aseguró que derribó un Kinzhal por primera vez la semana pasada, durante un ataque contra Kiev. De ser ciertas las declaraciones de Ucrania, significaría que las mejores armas de la flota de misiles de Rusia ya pueden ser interceptadas.

Dentro de las armas proporcionadas por occidente a Ucrania, se incluye un sistema moderno de defensa llamado Patriot que es de largo alcance y se utiliza en tierra y aire. Pero Rusia afirmó que durante su ataque destruyó uno de estos sistemas.

Visita de Volodimyr Zelenky a Europa

Durante las últimas dos semanas el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky visitó Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Todos reforzaron su compromiso de apoyar con armamento y ayuda humanitaria. En su visita a Italia no solo se reunió con políticos, también estuvo con el papa Francisco. Reino Unido incluso ofreció capacitar a piloto ucranianos bajo su entrenamiento aéreo.

