VIDEO: Ucrania afirma haber destruido tanques militares de Rusia

El Ministerio de Defensa de Ucrania aseguró que las fuerzas ucranianas emboscaron y destruyeron varios tanques militares de Rusia durante una operación en la región de Brovary, al noroeste de Kiev, además informaron que en el ataque murió el comandante ruso, Andrei Zakharov.

“El comandante del regimiento de ocupantes, el coronel Zakharov, fue liquidado”, compartió el Ministerio de Defensa ucraniano a través de sus redes sociales.

Las autoridades de Ucrania detallaron que durante los combates en la región de Brovary el grupo táctico de batallón del sexto regimiento del comando central de Rusia sufrió pérdidas significativas de personal y equipo.

Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова



Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії ЦВО. pic.twitter.com/BJUHcskuWG — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 10, 2022

Agregaron que como resultado de dicho ataque y posteriores pérdidas la división de tanques militares de Rusia se vio obligada a retirarse y pasar a la defensa.

"Como resultado de pérdidas significativas, el 6° Regimiento de Tanques BTGr junto con el 239° Regimiento de Tanques y la 90° División de Tanques BTGr se vieron obligados a retirarse y pasar a la defensa".

En el video, compartido por el Ministerio de Defensa de Ucrania, se puede ver el momento en que las fuerzas de Ucrania hicieron explotar varios vehículos militares, lo que causó columnas de humo negro.

De acuerdo con autoridades de Ucrania, en uno de los tanques militares rusos destruidos viajaba el coronel Zakharov, comandante del regimiento de tanques del Ejército de Rusia, quien murió durante el ataque.

Tercer coronel ruso muerto en conflicto con Ucrania

Esta no es la primera baja que sufren las fuerzas rusas. Hace unos días las autoridades de Kiev informaron sobre el abatimiento del general Vitaly Gerasimov, militar condecorado por su participación en Crimea en 2014.

Días antes, el general Andrei Sukhovetsky, fue eliminado por francotiradores de Ucrania, una baja que el propio Vladimir Putin confirmó. Gerasimov, también participó en la invasión de Crimea y en Siria.

Y a principios de marzo, los soldados de Ucrania también informaron sobre la baja del general Magomed Tushayev en Hostomel.

Tushayev era el responsable del regimiento motorizado 141 de la llamada guardia de Kadyrov, una unidad temida por su brutalidad.