UE advierte a Elon Musk con sanciones por bloquear cuentas en Twitter

Vera Jourova, comisaria de Transparencia de la Unión Europea (UE), advirtió a Elon Musk sobre posibles sanciones contra la plataforma de Twitter por bloquear cuentas de periodistas que hablaron sobre él y la empresa.

Mediante su cuenta de Twitter, la comisaria de la UE indicó que “preocupan noticias sobre suspensión arbitraria de periodistas en Twitter”.

Vera Jourova citó una de las leyes que se aprobaron en julio pasado con la que la UE busca regular a los gigantes de las plataformas virtuales, basada en esa legislación podría sancionar a Elon Musk.

“La ley de Servicios Digitales de la UE exige el respeto de la libertad de prensa y los derechos fundamentales. Hay líneas rojas y sanciones pronto”, advirtió.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon. — Věra Jourová (@VeraJourova) December 16, 2022

Elon Musk bloquea cuentas de periodistas en Twitter

Elon Musk, dueño de Twitter, bloqueó varias cuentas de periodistas destacados que escribieron sobre el nuevo propietario de la red social, por lo que el empresario tuiteó que las reglas que prohíben publicar información personal se aplica para todos.

"Criticarme todo el día está totalmente bien, pero engañar a mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia no lo es", publicó Elon Musk antes de bloquear a los periodistas.

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Las suspensiones tuvieron su origen en un desacuerdo sobre una cuenta de Twitter llamada ElonJet, que rastreaba el avión privado de Elon Musk utilizando información disponible públicamente.

Poco después, Twitter cambió su política de privacidad para prohibir compartir "información de localización en directo". Luego, el jueves por la noche, varios periodistas, entre ellos del New York Times, la CNN y el Washington Post, fueron suspendidos de Twitter sin previo aviso.

Reacciones por el bloqueo de Twitter a periodistas

La UE no fue la única que se pronunció tras el bloqueo de Twitter a varios periodistas. Funcionarios de Francia, Alemania, Reino Unido alertaron que la plataforma estaba poniendo en peligro la libertad de prensa.

Roland Lescure, ministro francés de Industria, tuiteó el viernes que, tras la suspensión de Musk a periodistas, suspendería su propia actividad en Twitter.

Melissa Fleming, jefa de comunicación de Naciones Unidas, tuiteó que estaba "profundamente perturbada" por las suspensiones y que "la libertad de los medios no es un juguete".

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán advirtió a Twitter de que el ministerio tenía un problema con los movimientos que ponían en peligro la libertad de prensa.