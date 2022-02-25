UEFA y Fórmula 1 cancelan eventos deportivos en Rusia por invasión

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) y la Fórmula 1 anunciaron la cancelación de dos eventos deportivos que se realizarían en Rusia, debido a la “crisis sin precedentes” que vive Ucrania tras la invasión de Moscú.

Este viernes, la UEFA confirmó que la final de la Champions League se trasladará de San Petersburgo a París, Francia, “por la grave escalada de la situación de seguridad en Europa”.

El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió que el partido se jugará como estaba previsto, el próximo sábado 28 de mayo en el Stade de France, ubicado en el municipio de Saint-Denis.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 25, 2022

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol agradeció al presidente Emmanuel Macron, por contribuir a que “el juego más prestigioso del futbol europeo” se traslade de Rusia a territorio francés “en un momento de crisis sin precedente”.

Junto con el gobierno francés, la UEFA apoyará plenamente los esfuerzos de múltiples partes interesadas para garantizar el rescate de futbolistas y sus familias en Ucrania que se enfrentan al terrible sufrimiento humano, la destrucción y el desplazamiento.

Además, el Comité Ejecutivo acordó que los clubes y equipos nacionales de Rusia y Ucrania que participan en competiciones de la UEFA, jugarán sus partidos en casa y en sedes neutrales hasta nuevo aviso.

Fórmula 1 anuncia que no celebrará el Gran Premio de Rusia

En medio de la tensión en Ucrania, la Fórmula 1 emitió un comunicado para confirmar que “es imposible celebrar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales”.

Detalló que la noche de este jueves, en una reunión entre la Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil (FIA, por sus siglas en francés) y los equipos, se discutió la posición de este deporte y concluyeron que se cancelará el GP de Rusia.

“Estamos observando los acontecimientos en Ucrania con tristeza y conmoción y con la esperanza de una resolución rápida y pacífica de la situación actual”, añadió la Fórmula 1.

A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 (@F1) February 25, 2022

Por otra parte, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) informó que el campeonato mundial masculino que se celebrará en Rusia va por buen camino y los preparativos se desarrollan según lo previsto a pesar de la operación militar que Vladimir Putin ordenó en Ucrania.

Rusia será sede del torneo del 26 de agosto al 11 de septiembre, con partidos de la fase de grupos en varias ciudades y la ronda final en Moscú, indicó la FIVB en un comunicado, citado por Reuters.

“La FIVB está trabajando en estrecha colaboración con la federación rusa de voleibol y el comité organizador Volleyball 2022 en la preparación de varios eventos que se celebrarán en el país y que están progresando según lo previsto”, confirmó la Federación.

Añadió que están “supervisando de cerca la situación para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes en nuestros eventos, que es nuestra prioridad”.

