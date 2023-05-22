¿Qué hizo la candidata a la gubernatura de Edomex, Alejandra del Moral este 20 de mayo?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice cuales son las últimas actividades que realizaron las candidatas a la gubernatura del Estado de México (Edomex), Alejandra del Moral este 20 de mayo de 2023.

Con motivo de las próximas elecciones Edomex 2023, las candidatas continúan realizando diversos eventos con el pueblo mexiquense a favor de su campaña por el Estado de México, aquí te decimos cuáles fueron sus últimas actividades.

¿Qué hizo la candidata por el Edomex, Alejandra del Moral, este 20 de mayo?

La candidata por la alianza “Va por el Estado de México”, Alejandra del Moral, continua realizando su campaña política a través de su recorrido “La ruta de la reconciliación”, a lo largo de los municipios de la entidad mexiquense.

Hasta el pasado viernes 21 de abril, Alejandra del Moral había visitado 29 de los 125 municipios del Edomex, y el pasado 20 mayo continúo su recorrido donde visitó cinco municipios más, tales como:



Tultitlan.

Coacalco de berreziozabal.

Naucalpan de Juárez.

Atizapán de Zaragoza.

A su llegada al municipio de Tultitlán, la candidata abanderada del PRI, tuvo un encuentro con las mujeres de la entidad, donde reforzó una de sus propuestas como una de las aspirantes a la gubernatura del Edomex: el salario rosa.

De igual forma, al ritmo de “Ale gobernadora” los mexiquenses coreaban la llega de Alejandra del Moral, mientras ella agradecía al partido que la abandera, así como al PAN y al PRD por el apoyo recibido a lo largo de su campaña. E hizo hincapié en la importancia de salir a votar este 4 de junio, a once días para acabar la campaña electoral.

De igual forma, a su llegada al municipio, Alejandra del Moral señaló compartía las causas de las juventudes, los anhelos y el amor por el Edomex. Por lo que aseguró trabajar hasta el último día de su campaña a favor de mejores oportunidades de trabajo, educación y salud para los jóvenes.

La candidata por el Edomex Alejandra del Moral, visita Naucalpan de Juárez

A su llegada a Naucalpan de Juárez, la candidata, Alejandra del Moral, agradecía a las y los ciudadanos naucalpenses el apoyo rumbo a las elecciones Edomex 2023.

Y arremetió contra su opositora, la también candidata por la gubernatura del Edomex del partido Morena, Delfina Gómez, afirmando que durante el segundo debate realizado el pasado jueves 18 de mayo, no había sido capaz de decir como iba combatir a la inseguridad, la falta de empleo, entre otras cosas a la par que aseguraba iba a ganar la elección.

Alejandra del Moral, candidata al Edomex, concluyó su recorrido visitando Atizapán de Zaragoza

Finalmente, el último municipio que Alejandra del Moral visitó durante su recorrido rumbo a la reconciliación, fue el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde proclamó su discurso político a favor de la reconstrucción del Edomex por el bien de las familias.

De igual manera, señaló algunas de sus propuestas para con el pueblo mexiquense rumbo a las elecciones Edomex 2023, algunas de ellas fueron: