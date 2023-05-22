¿Qué hizo la candidata a la gubernatura de Edomex, Delfina Gómez este 20 de mayo?

A once días rumbo a las elecciones Edomex 2023, las candidatas por la gubernatura continúan realizando diversos eventos con el pueblo mexiquense a favor de su campaña política, y una de ellas fue la maestra Delfina Gómez, aquí te decimos cuáles fueron sus últimas actividades.

La candidata por la gubernatura del Edomex, Delfina Gómez, la abanderada de Morena, también se encuentra realizando recorrido a lo largo del Edomex recordándole al pueblo mexiquense sus propuestas, y este 20 de mayo visitó cuatro de los 125 municipios del Edomex, tales como:



Tlatlaya

Amatepec

Tejupilco

San Simón de Guerrero

Nuestro legado no se mide por lo que tenemos, sino por lo que hacemos por los demás. Sigamos sembrando amor, justicia y equidad en nuestro querido #EdoMex.



¡Feliz sábado! Nos vemos hoy en #Tlatlaya, #Amatepec, #Tejupilco y #SanSimónDeGuerrero.

#DelfinaGobernadora… pic.twitter.com/4Nksw4emDN — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 20, 2023

La candidata del Edomex, Delfina Gómez visita Tlatlaya

La candidata de la alianza, Delfina Gómez, inició este sábado 20 de mayo visitando el municipio de Tlatlaya, donde agradeció a sus asistentes el apoyo que le brindan así como a su equipo de trabajo, e indicó iba a ser la ganadora en las Elecciones Edomex 2023.

La maestra Delfina, inició su discurso haciendo un reencuentro de su campaña electoral y le pidió al pueblo salir a votar este 4 de junio. De igual forma, señaló iba a trabajar a favor del campo de Tlatlaya y sus campesinos, pues son un pilar importante en la economía mexiquense.

La candidata por el Edomex, reiteró sus propuestas con el pueblo mexiquense, algunas de ellas fueron:



Cuidado del agua.

Mejoras en el sector de movilidad.

Recuperación de clínicas de salud.

Fortalecimiento de la zona para fortalecer al turismo.

La candidata Delfina Gómez, visita el municipio de Amatepec

Otro de los municipios visitados por la candidata a la gubernatura del Edomex, Delfina Gómez, fue Amatepec. Y el discurso proclamado por la maestra Delfina inició de manera enérgica indicando que es ella y su equipo quienes deben dar las gracias al pueblo por el apoyo brindado.

Delfina Gómez también señaló que Amatepec es una de las zonas más olvidadas del Edomex debido a su lejanía, por lo que pidió que los servidores públicos se trasladen al municipio a atender a sus habitantes a pesar la distancia y se comprometió a visitar las instalaciones públicas de la zona.

La candidata por el Edomex, Delfina Gómez cierra su recorrido en el municipio de Tejupilco y San Simón de Guerrero

Al cierre de su recorrido por los municipios del Edomex, la candidata para las elecciones Edomex 2023, Delfina Gómez, visito Tejupilco, en donde se reunió con el pueblo mexiquense para compartir su propuestas y reiteró el esfuerzo que harán los representantes de casilla y consejeros este 4 de junio quienes serán los responsables de que las elecciones se lleven a cabo de la manera correcta.

"Vamos super requeté bien" es lo que señaló la maestra Delfina y reiteró que el partido que encabeza (Morena) continúa veinte puntos arriba rumbo a las elecciones Edomex 2023.