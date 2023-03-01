Últimas noticias de hoy: AMLO habla sobre la muerte de jóvenes en Nuevo Laredo

Fuerza Informativa Azteca tiene toda la información de las últimas noticias de hoy 01 de marzo de 2023, entre las que destacan las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la muerte de los cinco jóvenes en Nuevo Laredo; así como el fallecimiento de Irma Serrano, mejor conocida como "La Tigresa". Consulta los detalles de estas y otras noticias, a continuación.



Militares en Nuevo Laredo ya son investigados, afirma AMLO

Después de la presunta participación de militares en la muerte de cinco civiles en Nuevo Laredo, AMLO señaló en la mañanera de hoy que estos ya se encuentran bajo investigación.



Murió la actriz mexicana Irma Serrano, conocida como “La Tigresa”

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer que Irma Serrano, “La Tigresa”, murió a los 89 años; participó también en la política mexicana.



Remesas a México aumentan 12.5% en enero; suman 4 mil 406 mdd

Las remesas de México acumularon un total de 4 mil 406 mdd un aumento del 12.5% en enero 2023; registrando alzas anuales por 33 meses consecutivos, informó Banxico.



En la CDMX, ya es obligatorio que restaurantes exhiban su menú

En la gaceta de la CDMX se publicó el reglamento del Artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para informar sobre los precios y menú.



Cámara de Representantes de EU aprueban proyecto que prohíbe uso de TikTok

TikTok estaría prohibido en Estados Unidos, luego de que la Cámara de Representantes aprobó hoy el proyecto enviado por el presidente Joe Biden.



Lula da Silva recibe invitación de AMLO para visitar México

Lula da Silva, presidente de Brasil, visitará “lo antes posible” México por invitación de su homólogo AMLO, con quien habló de cooperación económica.