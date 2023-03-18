Checo Pérez se queda con la Pole Position: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Este sábado 18 de marzo se llevó a cabo la clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1, en la cual, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez logró la 'Pole Position', su primera pole en la temporada 2023 y segunda de su carrera. Por otro lado, en México fue detenida una menor por la muerte de Norma Lizbeth en Teotihuacán. Sigue las últimas noticias de hoy en Fuerza Informativa Azteca.



Checo Pérez saldrá primero en el GP de Arabia Saudita

Este sábado, Segio 'Checo Pérez' se quedó con la 'Pole Position' en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1. Esta es la primera pole que el piloto de Red Bull consigue en la temporada 2023 y la segunda de su carrera.

En la colonia Santa María Cozotlán, Municipio de Teotihuacán, fue detenida una menor de edad por su posible intervención en el delito de homicidio calificado en contra de su compañera de escuela, Norma Lizbeth.



Se registra sismo de magnitud preliminar 6.5 en Ecuador

Ecuador registró un sismo hoy 18 de marzo de magnitud 6.5, el cual provocó alteración entre los habitantes, por el momento, reportan 12 muertos y afectaciones en cuatro provincias.



Detienen a dueño de guardería donde murió Damián en Chiapas

Este sábado fue detenido José de Jesús "N", se trata del dueño de la guardería donde murió el pequeño Damián el pasado 07 de febrero en Tuxtla Gutiérrez.



Autopista Ecatepec-Pirámides: vuelca camión de pasajeros; hay lesionados

"El conductor se habría quedado dormido", dicen pasajeros del camión que transporte público que volcó sobre la autopista Ecatepec-Pirámides; hay 15 lesionados.



AMLO envía mensaje por el 85 aniversario de la Expropiación petrolera

Este sábado 18 de marzo de 2023 se conmemora el 85 aniversario de la Expropiación petrolera, por lo que el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador realizó un evento en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).



Putin visita Crimea tras orden de arresto en su contra por crímenes de guerra

Vladimir Putin visitó sorpresivamente a Crimena, donde fue a una escuela de arte y un centro infantil, en medio de una orden de arresto que le limita los viajes.