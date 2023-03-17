Orden de arresto contra Vladimir Putin: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Este viernes 17 de marzo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin; Fuerza Informativa Azteca tiene a continuación toda la información de esta y las últimas noticias de hoy en México y el mundo.



Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Putin por delitos en zonas ocupadas de Ucrania

Según la Corte Penal, el presidente ruso “es presuntamente responsable de los crímenes de guerra de traslado y deportación ilegal de población en las zonas ocupadas de Ucrania”. No obstante, esto respondió Rusia.



AMLO se lanza contra el INE por compensación a Lorenzo Córdova tras su salida

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre la compensación del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, la cual ronda casi los dos millones de pesos.



FBI ofrece recompensa por mujer estadounidense secuestrada en México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima informó que colabora con autoridades federales en la investigación del secuestro de María del Carmen López, una ciudadana mexicana que también cuenta con nacionalidad estadounidense; por este delito, el FBI ofrece una recompensa para quien tenga información sobre el paradero de la mujer de 63 años.



China es el segundo socio comercial de México: Zhang Run

El Embajador de China en México recalcó que China es el segundo socio comercial a nivel mundial del país, registrando un aumento del 17.5% en importaciones.



Perfiles genéticos confirman muerte de cinco desaparecidas de Celaya

La Fiscalía de Guanajuato señaló que las pruebas de ADN confirman la muerte de cinco de las 6 mujeres desaparecidas en Celaya. Se realizaron cinco cateos.



Xi Jinping, presidente de China, visitará Rusia la próxima semana

El presidente de China realizará una visita de Estado a Rusia para confirmar sus relaciones bilaterales en medio de las tensiones con Estados Unidos.



En la Convención Bancaria 2023, Julio Carranza fue nombrado nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM); Daniel Becker entregó el mazo de mando.



Emite Estados Unidos alerta sanitaria por medicamentos en México

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta sanitaria para México por medicamentos falsificados, en algunos casos contaminados con fentanilo.



México electo para presidir el Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM)

La AIFM es la institución establecida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), encargada de organizar y controlar las actividades en la Zona, suelo y subsuelo marino; México está a cargo de esta en 2023.