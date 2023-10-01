Últimas noticias de hoy: 13 muertos tras incendio de centros nocturnos en Murcia, España

La madrugada de este domingo ocurrieron incendios en tres centros nocturnos en Murcia, España. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantenemos al tanto de las últimas noticias de hoy domingo 01 de octubre de 2023 ocurridas en México y el mundo.

Mientras que en Turquía ocurrió un atentado terrorista afuera del Ministerio del Interior en Ankhara. Además, en Chiapas sucedió un accidente carretero que dejó al menos 10 migrantes muertos.

Esto es lo que sabemos sobre el incendio en centros nocturnos de Murcia, España

La madrugada de este domingo 01 de octubre de 2023 ocurrió un incendio en un centro nocturno en Murcia, España, el cual ha dejado un saldo hasta el momento de 13 personas muertas y varias desaparecidas.

¡Imágenes sensibles! ⚠️



Al menos 11 personas murieron durante un incendio en un club nocturno en Murcia, #España.



Autoridades investigan las causas que pudieron haber provocado las llamas. pic.twitter.com/CCvOPZFevE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 1, 2023

VIDEO: Reportan ataque terrorista frente al Ministerio Interior de Ankara, Turquía

El gobierno de Turquía informó sobre el ataque terrorista que se registró frente a los edificios del Ministerio del Interior ubicado en la provincia turca, Ankara. Al menos dos personas fallecieron por esta agresión.

Volcadura de camión en Chiapas, deja al menos 10 migrantes muertos

En la carretera federal en el tramo Pijijiapan - Tonalá sucedió un accidente donde al menos 10 mujeres migrantes murieron. Además, hay 17 personas lesionadas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración.

¡Tragedia en Tamaulipas! Cuatro muertos por derrumbe de techo en Iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero

El derrumbe del techo de la Iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas, informó Adán González, director de Protección Civil de la localidad. El hecho quedó captado en la grabación de una cámara de videovigilancia.