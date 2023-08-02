Últimas noticias de hoy: AMLO propone “banco de reserva” de medicamentos en CDMX

Este miércoles 02 de agosto de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy en México y el mundo. Lo más relevante comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso crear una bodega de medicamentos para terminar con el desabasto.

Mientras que en Yucatán, el diputado federal y exclavadista Rommel Pacheco asegura que es víctima de ataques políticos en redes sociales. Mientras que en Guerrero, difunden otro video de Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, en una reunción con el supuesto líder de “Los Ardillos”.

¿Una mega bodega? Esta es la propuesta de AMLO para el desabasto de medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que propondrá la creación de un almacén de medicamentos en la Ciudad de México para enfrentar el desabasto en los hospitales. En su conferencia matutina de este 02 de agosto de 2023, el titular del Ejecutivo federal aseveró que dicha bodega tendrá “todas las medicinas del mundo en cantidades razonables”.

“Mi voz no se va a callar”: Rommel Pacheco dice ser víctima de ataques políticos

El diputado federal por Yucatán y exclavadista Rommel Pacheco aseguró que es víctima de ataques políticos en su contra y que no se va a callar ante esta situación. El legislador abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) publicó un video donde asegura que recibe agresiones a través de redes sociales.

Difunden otro video de reunión de alcaldesa de Chilpancingo con líder de “Los Ardillos”

Durante el día de ayer comenzó a circular un tercer video de una reunión de Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, con el supuesto líder del grupo de la delincuencia organizada “Los Ardillos”. En la conversación hacen referencia Ángel Aguirre, exgobernador de la entidad.

Episcopado Mexicano se pronuncia sobre preocupación por libros de texto gratuitos de la SEP

La Conferencia del Episcopado Mexicano reconoció los esfuerzos de la sociedad civil en su preocupación por la expedición de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. En un comunicado, expresó el apoyo a los docentes por los “grandes retos” que enfrentarán en el siguiente año de clases.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se separa de su esposa

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anunció a través de sus redes sociales que se separará de su esposa, Sophie Grégoire, después de 18 años de matrimonio. En su cuenta de Instagram, la pareja compartió un comunicado para anunciar su divorcio.

Caos por bloqueo en la México-Cuernavaca: Talamontes incendian autos y se enfrentan contra la Guardia Nacional

Con un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca, en la Ciudad de México, presuntos talamontes incendian tres vehículos y llantas, supuestamente en protesta por el reforzamiento de la seguridad en la zona, que ha derivado en el incremento de operativos para impedir la tala clandestina.