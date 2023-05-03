Últimas noticias de hoy: Rusia acusa que Ucrania intentó usar drones contra Putin

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy miércoles 03 de mayo de 2023 en México y el mundo. La actualidad comienza en Rusia, donde el gobierno de dicha nación acusó la existencia de un plan de Ucrania para matar al presidente Vladimir Putin.

Mientras que en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aseveró que por fin está lista la vacuna Patria contra la Covid-19. Además, el presidente AMLO envió una carta a Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, para pedir su intervención sobre el financiamiento a organizaciones opositoras.

Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Putin con un ataque de drones

El gobierno de Rusia señaló en un comunicado que presuntamente Ucrania usó drones contra la residencia de Vladimir Putin. Ante la presencia de estas aeronaves no identificadas, la milicia rusa usó sistemas de guerra por radar. Por el derribo de los drones y la caída de fragmentos no registraron víctimas ni daños materiales.

#ÚLTIMAHORA | #Moscú acusa a #Kiev de intentar matar a #Putin con un ataque con drones, dirigido al @KremlinRussia_E.



Circula presunto #video de los hechos a través de redes sociales. pic.twitter.com/28qjrUBUxB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

Vacuna Patria contra Covid-19 ya se encuentra lista, afirma Conacyt

María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), informó que la vacuna Patria contra Covid-19 ya está lista. En la conferencia matutina presidencial de este 03 de mayo de 2023, la funcionaria detalló que la inmunización cumple con los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Aún falta la aprobación de la Cofepris.

#EnLaMañanera | Ya está lista la vacuna #Patria y cumple con criterios de la #OMS para aplicarse como refuerzo contra #COVID19 informó la titular de #Conacyt pic.twitter.com/JveWGik9S4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

“Le pido su valiosa intervención": AMLO envía carta a Joe Biden por financiamiento de Estados Unidos a organizaciones civiles

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió una carta a Joe Biden, su homólogo de Estados Unidos, con el fin de pedir su intervención ante el financiamiento de la Unión Americana, a lo que él dijo que son organizaciones “abiertamente opositoras” a su administración.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ mandó carta al presidente #Biden por financiamiento de Estados Unidos a organizaciones civiles pic.twitter.com/ZjDgEY9PQz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

Estados Unidos retirará el requisito de vacuna contra Covid-19 para viajeros

Estados Unidos retirará el requisito de la vacuna contra Covid-19 para viajeros que entran al país por vía aérea, el cual era obligatoria desde el 2021; la nueva medida entrará en vigor el próximo 11 de mayo.

Sheinbaum presenta avances de Línea 12 del Metro CDMX a dos años de la tragedia

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó los avances sobre las investigaciones y reparación del daño tras el desplome de la Línea 12 ocurrido hace dos años. Agregó que hay 117 acuerdos reparatorios con las familias de las víctimas.

Ofician misa en memoria de las víctimas del desplome de Línea 12 del Metro

Víctimas y familiares acudieron a la zona cero en la avenida Tláhuac, donde hace dos años ocurrió el desplome de un tren de la Línea 12 del Metro CDMX. A las 9:00 horas oficiaron un servicio religioso para pedir por el descanso de las 26 personas fallecidas en la tragedia.