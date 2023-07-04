Últimas noticias de hoy: Sujeto atropella intencionalmente a peatones en Israel

Este martes 04 de julio de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy sucedidas en México y el mundo. Lo más relevante de este día comienza en Israel, donde un ataque terrorista con un automóvil que atropelló peatones dejó a siete heridos.

Mientras que en México, siete migrantes secuestrados en Ecatepec fueron rescatados con síntomas de deshidratación. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a la senadora Xóchitl Gálvez, sobre los señalamientos de machismo en su contra.

Atentado terrorista en Israel: un vehículo atropella intencionalmente a peatones: VIDEO

Un atentado terrorista ocurrió en la ciudad de Tel Aviv, Israel, cuando un palestino que conducía un vehículo, atropelló intencionalmente a transeúntes que se encontraban en un centro comercial de la calle Pinchas Rosen, este martes 04 de julio de 2023, y que ha dejado al menos siete heridos, dijeron policías y médicos. Además, el conductor se bajó del auto para apuñalar a las personas.

If someone asks you why the IDF is operating in Jenin...it's because of this insane footage of a Palestinian terrorist attacking innocent people in the heart of Tel Aviv!

This is our reality, and Israel must protect its Arab and Jewish citizens from animals like them!

Wake up… pic.twitter.com/DtJ31MnDvP — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) July 4, 2023

Secuestran a migrantes en Ecatepec, los rescatan deshidratados

En el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México (Edomex), siete migrantes de origen venezolano y hondureño, fueron rescatados por policías de la localidad, tras haber permanecido secuestrados durante dos días. Los extranjeros, entre ellos tres menores de 10, seis meses y un año de edad, permanecieron dos días privados de su libertad en una casa de la colonia Valle de Aragón.

“Eso sí calienta": AMLO contesta a Xóchitl Gálvez tras llamarlo machista

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a los señalamientos de la senadora Xóchitl Gálvez, quien mencionó que el mandatario era un machista, ya que no podía concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política”. En su conferencia de prensa matutina de este 04 de julio de 2023, el titular del Ejecutivo federal expresó que “Eso sí calienta” e insistió que Gálvez Ruiz es la candidata de “la mafia del poder”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ así respondió a los dichos de Xóchitl Galvez quien la acusó de machista pic.twitter.com/c02ArTGDKM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 4, 2023

Está fuera de prisión la actriz Allison Mack, vinculada con NXIVM

La actriz estadounidense Allison Mack quedó liberada, de acuerdo con el registro de la Agencia Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La artista que saltó a la fama con la serie de televisión “Smallville” está en libertad supervisada en su casa.

La actriz Allison Mack está oficialmente "liberada" según los registros de la Agencia Federal de Prisiones del @OfficialFBOP.



Allison y Rosa Laura Junco Elizondo, hija de Alejandro Junco de la Vega, pertenecían al mismo círculo de esclavas de “Primera Línea” de #NXIVM,… pic.twitter.com/v7ixvKyNs9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 4, 2023

¡De película! Sujeto disfrazado de fantasma roba carnicería en Guanajuato

Cámaras de seguridad de una carnicería ubicada en la colonia La Piscina en el municipio de León, Guanajuato grabaron el momento en el que un hombre disfrazado de fantasma ingresó a una carnicería para presuntamente robar. En el video se ve como el delincuente recorre el establecimiento detrás del mostrador cubierto con una sábana, después de dar varios pasos el sujeto intentó subir las escaleras para dirigirse al segundo piso.

Santiago Creel, Xóchitl Gálvez y Gabriel Quadri se registran para proceso de Va por México

Este martes 4 de julio de 2023 algunos integrantes de Va por México, integrado por el PRI, PAN y PRD, completaron su registro para así participar por ser el Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México, entre ellos Santiago Creel, Xóchitl Gálvez e incluso Gabriel Quadri.

#IMPORTANTE | El diputado @g_quadri fue el tercero en acudir a registrarse para contender para ser el responsable del #FrenteAmplio por #México.



El legislador aseguró que no tiene ningún impedimento legal para buscar sus #aspiraciones políticas. pic.twitter.com/J8nbFvoujI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 4, 2023

CDMX activa alerta roja por lluvias hoy 4 de julio en tres alcaldías

Durante la tarde de hoy 4 de julio de 2023, las lluvias subieron de intensidad por lo que autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta roja por persistencia de precipitaciones fuertes en tres alcaldías de la CDMX.