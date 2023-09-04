Últimas noticias de hoy: Javier May dejará Fonatur

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy sucedidas en México y el mundo. Este lunes 04 de septiembre de 2023, lo más relevante inicia en nuestro país, donde Javier May, director de Fonatur, dejará su cargo.

Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó ante el mal uso de la vacuna contra el dengue en menores de edad. Mientras que en España, las lluvias torrenciales dejaron dos personas muertas e inundaciones.



Javier May dejará su cargo al frente de la Fonatur, afirma AMLO

Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Desarrollo Turístico (Fonatur), dejará su cargo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina de este lunes 04 de septiembre de 2023.

Alerta Cofepris sobre uso inadecuado de vacuna contra dengue en niños

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que la vacuna contra dengue, llamada Dengvaxia, debe aplicarse únicamente a la población de nueve a 45 años. La dependencia alertó sobre el uso inadecuado de la inmunización, ya que detectó que el biológico ha sido inyectado a menores de nueve años.

VIDEO: ¡No es CDMX! Captan inundación en Metro de Madrid, España

Las lluvias torrenciales que cayeron este fin de semana en España provocaron inundaciones en diversidad de regiones, así como un saldo de dos personas muertas y dos desaparecidas.

Reportan arresto de Julio Urías tras acusarlo de violencia doméstica en Los Ángeles

El pitcher de Dodgers, Julio Urías fue arrestado después de ser acusado por el delito de violencia doméstica en Los Ángeles. A pesar de que el Departamento de Policía de Los Ángeles no ha revelado más detalles sobre el arresto del miembro de los Dodgers, un medio deportivo estadounidense compartió que el jugador fue liberado bajo fianza.

Julio Urías, #pitcher de los @Dodgers, fue arrestado en #LosÁngeles acusado de #violencia doméstica.



El deportista de 27 años fue liberado tras pagar una #fianza de 50 mil #dólares.https://t.co/zvgIZDJuDi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2023

“Somebody once told me”: Murió Steve Harwell, intérprete de la icónica canción de “Shrek”

Steve Harwell, líder y vocalista del grupo de rock Smash Mouth, murió hoy lunes a los 56 años de edad, de acuerdo con una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la agrupación. El grupo es conocido por interpretar el tema “All Star”, usada en la banda sonora de la cinta animada “Shrek”.

Helicóptero se desplomó en Tuxpan, Jalisco; reportan tres muertos

Un helicóptero en Tuxpan, Jalisco cayó a un maizal en dicha comunidad durante el medio día de este lunes 4 de septiembre de 2023. Medios locales señalan que el incidente ocurrió minutos después del medio día de hoy cerca de la carretera Jiquilpan a Manzanillo, a la altura del crucero de La Higuera.

