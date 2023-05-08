Últimas noticias de hoy: Anuncian cuándo llegará el primer convoy del Tren Maya

Fuerza informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy lunes 08 de mayo de 2023, sucedidas en México y el mundo. La información más importante comienza en nuestro país, donde las autoridades de Fonatur revelaron cuándo llegará el primer convoy del Tren Maya.

Mientras que en Alemania hicieron un derrumbe controlado de un puente vehicular, el cual estaba cerrado al tránsito desde 2021, debido a su mal estado. Además, al medio día de hoy, estudiantes del CCH Sur y de la Facultad de Filosofía y Letras realizarán una marcha hacia la Rectoría de Ciudad Universitaria de la UNAM.

Primer convoy del Tren Maya llegará el 8 de julio a Cancún

Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), reveló que el próximo 8 de julio llegará el primer convoy del Tren Maya a Cancún, el cual será sometido a algunas pruebas de funcionamiento. En la conferencia matutina presidencial de este 08 de mayo de 2023, el funcionario abundó que el tren tendrá pruebas dinámicas en agosto próximo y reiteró que la inauguración será el 1 de diciembre de este año.

#EnLaMañanera | El 8 de julio llegará el primer tren para el #TrenMaya y sus pruebas iniciarán en agosto, así lo revela Fonatur pic.twitter.com/5J0P79Xk3o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

Derrumbe controlado de un puente vehicular en Alemania

En Alemania, autoridades de dicho país realizaron el derrumbe controlado del puente vehicular Rahmede, de 450 metros de largo y 70 metros de altura. Emplearon 150 kilogramos de explosivos para el desplome. Dicha construcción, que formaba parte de la autopista A45, estaba cerrado al tránsito desde diciembre de 2021, debido a su mal estado.

Marchas hoy CDMX afectarán zonas de Ciudad Universitaria y Centro Histórico

Diversas marchas en la Ciudad de México (CDMX) afectarán la zona de Ciudad Universitaria. Desde el medio día de este lunes 8 de mayo de 2023, 50 manifestantes enfilarán desde el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur hacia la Torre de Rectoría en Avenida Insurgentes. A las 13:00 horas, alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras se concentrarán en el Jardín Rosario Castellanos, a un costado de Rectoría de la UNAM.

#TómaloEncuenta | habrá una marcha en la zona sur de la #CDMX a partir de las 12:00h.



La movilización iniciará desde #CCH Sur hasta #Rectoría de la @UNAM_MX. pic.twitter.com/oEhEXt7TZp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

Alerta sísmica se activa por error; Sheinbaum fue desalojada

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se encontraba en conferencia de prensa cuando el equipo de medios fue evacuado, pues fue posible escuchar la alerta sísmica. Posteriormente, aclaró que la alerta sísmica se escuchó por un error humano y el C5 procederá a hacer un comunicado para aclarar lo ocurrido, en ese sentido, pidió disculpas.

#Actualización | La Jefa de Gobierno de la #CDMX, @Claudiashein confirmó, a través de su cuenta de #twitter, que todo se trató de un "error humano". pic.twitter.com/jrmeoN64MF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

Corte sepulta primera parte del "Plan B" electoral

Por mayoría de nueve votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sepultó, este lunes 8 de mayo, la primera parte del llamado “Plan B” en materia electoral, tras concluir que hubo graves violaciones en el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para su aprobación en fast track.

Por mayoría de votos, los ministros concluyeron que hubo graves violaciones en el proceso legislativo para que el #PlanB fuera aprobado en la @Mx_Diputados.



Los detalles con @VILLALVAZO13 en @HMeridiano

➡️ https://t.co/u4kJjEyfgB pic.twitter.com/VjDABrzB4g — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

¿Buscas empleo? CDMX necesita 200 nuevos conductores de trolebús

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, anunció que el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) requiere 200 nuevos conductores de las unidades de trolebús.