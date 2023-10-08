Últimas noticias de hoy: Checo Pérez queda fuera del podio en el GP de Qatar

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy domingo 08 de octubre de 2023, para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. Lo más relevante inicia en Qatar, donde el piloto mexicano Checo Pérez quedó en décimo lugar de la competencia de Fórmula 1 de este día.

Además, en Afganistán, reportan más de 2 mil personas fallecidas por el terremoto que azotó al país la mañana de ayer sábado. Una niña fue rescatada de los escombros.

¡Mala jornada! Sergio Pérez queda en décimo lugar en el Gran Premio de Qatar

El día de hoy, Sergio Pérez no logró recuperarse de su mala racha en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, quedando en el décimo lugar, después de ser sancionado y salir en la posición número 13.

VIDEO: Rescatan a niña de entre los escombros tras sismos en Afganistán

Una niña fue rescatada de un montón de escombros después del sismo que azotó Afganistán ayer sábado. El régimen Talibán estima la cifra de fallecidos a causa del fenómeno natura en más de 2 mil personas.

#VIDEO | Una pequeña logró ser rescatada de los escombros tras los #sismos que azotaron a #Afganistán el pasado #sábado 7 de #octubre.



🔴 El régimen #Talibán estima en más de 2 mil los fallecidos a causa del fenómeno natural.



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Ciclón tropical 16-E amenaza con convertirse en tormenta; golpeará Guerrero

La coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Margarita Méndez, informó que se esperan lluvias intensas y torrenciales, así como el riesgo de oleaje alto debido al potencial ciclón tropical 16-E ubicado frente a las costas de Guerrero, Michoacán y la tormenta tropical Lidia ubicada al suroeste de la península de Baja California.

¡Histórico! Kelvin Kiptum rompe el récord mundial en el Maratón de Chicago 2023

El keniano Kelvin Kiptum batió el récord mundial en el Maratón de Chicago 2023 al lograr recorrerlo en 2 horas con 35 segundos. Con esta marca superó a Eliud Kipchoge y se posicionó como el mejor fondista de la actualidad.

