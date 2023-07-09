Últimas noticias de hoy: Murió el excandidato presidencial Porfirio Muñoz Ledo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy domingo 09 de julio de 2023 ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante en nuestro país es sobre exlegislador y excandidato presidencial Porfirio Muñoz Ledo, quien murió este domingo en el interior de su casa.

Además, el Papa Francisco nombró a nuevos cardenales, de los cuales cinco de ellos provienen de Latinoamérica. Mientras que en Colombia, el gobierno de dicha nación renició diálogos de paz con disidencias de las FARC.

Muere a los 89 años de edad Porfirio Muñoz Ledo, fundador del PRD

Este domingo 09 de julio de 2023, el político mexicano Porfirio Muñoz Ledo murió a las 5:30 horas en el interior de su casa. Diversos integrantes de la política nacional expresaron sus condolencias, entre ellos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Papa Francisco anunció a 21 nuevos cardenales; cinco de ellos son latinoamericanos

El Papa Francisco anunció que elevará a 21 eclesiásticos al rango de cardenales. La ceremonia, conocida como consistorio, en la cual estos religiosos tendrán este nuevo rango, tendrá lugar el 30 de septiembre próximo.

Gobierno de Colombia reanuda conversaciones de paz con las disidencias de las FARC

El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central (EMC), una de las dos disidencias de las FARC, anunciaron que llegaron a un acuerdo para reanudar conversaciones de paz y establecer una mesa de diálogos.