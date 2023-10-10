Este martes 10 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brinda las últimas noticias de hoy para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. Lo más relevante comienza en nuestro país, donde “Lidia” se convirtió en un huracán categoría 3.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que eliminará la posdata que solía aparecer antes de sus conferencias matutinas. Mientras que el Poder Judicial del Estado de México informó la sentencia contra el hombre que lanzó al perro Scooby a aceite hirviendo.

Huracán “Lidia” se intensifica a categoría 3 hoy martes 10 de octubre

Este martes 10 de octubre de 2023, el huracán “Lidia” alcanzó la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson. Este fenómeno está en el océano Pacífico y se acercará a las costas del noreste y occidente de México. Una persona ha muerto en Guerrero debido a las precipitaciones producto de la tormenta tropical "Max".

“No está mal la advertencia”: AMLO baja posdata previo a sus conferencias mañaneras por orden del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que eliminará la posdata que aparecía previo a sus conferencias matutinas. Este martes 10 de octubre, el mandatario aseveró que el mensaje “ya se internalizó” y rechazó que dicha advertencia sea inadecuada.

¿Justicia? Dictan sentencia al hombre que aventó a “Scooby” en aceite hirviendo

El Poder Judicial del Estado de México (Edomex) informó que Sergio “N”, acusado del delito de crueldad y maltrato animal, tiene una sentencia en su contra después de ser hallado culpable de arrojar al perrito Scooby a una cazuela de aceite hirviendo en mayo de este año en el municipio de Tecámac.

¡Es oficial! Hasta 20 años de prisión por la tala ilegal de árboles en la CDMX

Desde el pasado lunes 9 de octubre entró en vigor la reforma al Código Penal de la Ciudad de México, con el que ahora será sancionada cualquier persona que atente contra un área natural protegida, área de valor ambiental, barrancas o suelo de conservación, con penas de entre 6 y 20 años de cárcel.

Diputada de Morena se une a las filas del PAN por “opresión” después de rechazar libros de texto de la SEP

Adela Ramos, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien expresó que estaba en desacuerdo con el contenido de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció este martes 10 de octubre que se unirá a las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

🔄 | La diputada Adela Ramos Juárez renunció a @PartidoMorenaMx y se adhirió a la bancada del #PAN en la Cámara de #Diputados.



La recibieron con porras. pic.twitter.com/hoC3j9ffiT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2023

Hombres armados roban una camioneta con estudiantes de CCH Azcapotzalco

Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Azcapotzalco sufrieron asalto a mano armada en una camioneta de transporte privado, la cual fue interceptada por los presuntos maleantes la madrugada de este martes 10 de octubre de 2023.